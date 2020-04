Messe, oratori, attività caritative: parte la consultazione online in cui si chiede uno “sforzo d’immaginazione» per progettare il modo migliore per tornare a riunirsi in condizioni di sicurezza

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come tornare in chiesa nella “Fase 2»? La diocesi di Milano chiede proposte ai fedeli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento