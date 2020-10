Come vanno le app di contact tracing nel mondo 

Sono presenti in media su un cellulare ogni dieci nei 13 Paesi che l’hanno adottate. Diventate popolari a cominciare da marzo 2020, le app di contact tracing sono considerate un tassello fondamentale per arginare i contagi da coronavirus. Eppure non hanno sfondato ovunque. In Italia a giugno è stata lanciata Immuni. Finora l’hanno scaricata 6,6 milioni di cittadini, circa il 17 per cento degli smartphone in possesso da cittadini con più di 14 anni. Un risultato positivo se confrontato a quelli dei Paesi che finora si sono dotati di un’applicazione per il tracciamento dei contagi.

A fare una classifica di queste app ci ha pensato l’osservatorio statunitense Sensor Tower.

