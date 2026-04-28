COMICON 2026: Torna “COMICON ACTING EXPERIENCE – Dal Cosplay al Cinema”

Sei appuntamenti gratuiti per trasformare la passione in esperienza cinematografica concreta

Dopo il successo straordinario registrato nel 2025, quando la Scuola di Cinema ha introdotto per la prima volta una masterclass di recitazione gratuita all’interno di COMICON 2025, il progetto si amplia e torna protagonista a COMICON 2026 con una proposta ancora più articolata e partecipata.

Nasce così una nuova edizione di “COMICON ACTING EXPERIENCE – Dal Cosplay al Cinema”, che passa da un singolo appuntamento a un ciclo di sei incontri gratuiti, già caratterizzati da un’alta richiesta di partecipazione.

Un’iniziativa che rafforza la sinergia tra COMICON e la Scuola di Cinema, due realtà di riferimento che uniscono competenze e visione per offrire ai giovani un accesso diretto e qualificato al linguaggio cinematografico contemporaneo.

Il progetto si configura come un laboratorio immersivo e pratico, lontano dalla didattica frontale, in cui i partecipanti vengono coinvolti attivamente in tutte le fasi del lavoro attoriale: dalla costruzione del personaggio alla relazione con la macchina da presa, dal lavoro sul corpo fino all’integrazione con costume e make-up cinematografico.

Elemento distintivo dell’esperienza è il passaggio concreto dal cosplay alla recitazione cinematografica: un percorso che consente ai partecipanti di trasformare l’identificazione estetica con un personaggio in interpretazione consapevole, costruita attraverso strumenti tecnici e linguaggi professionali.

Il percorso culmina in una restituzione performativa dal vivo, momento in cui i partecipanti mettono in scena i personaggi sviluppati, restituendo al pubblico il processo creativo affrontato.

Accanto al lavoro attoriale, spazio anche al make-up cinematografico e agli effetti speciali, con dimostrazioni pratiche che mostrano tecniche e processi utilizzati nelle produzioni audiovisive contemporanee, tra cui titoli come Gomorra – La serie e Piedone – La serie.

L’attività è aperta a tutti, senza necessità di esperienza pregressa: è possibile partecipare attivamente o assistere come osservatori.

Un progetto che conferma la vocazione di COMICON come spazio non solo di intrattenimento, ma anche di formazione e sperimentazione, capace di creare connessioni concrete tra cultura pop e industria cinematografica, offrendo nuove opportunità di crescita alle giovani generazioni.

INFO E PRENOTAZIONI

https://www.instagram.com/scuoladicinema?igsh=eDhnOTE5MTVwNTJj