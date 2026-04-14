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Comm. Hansen a Vinitaly incontra produttori Erbazzone Reggiano Igp
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Comm. Hansen a Vinitaly incontra produttori Erbazzone Reggiano Igp

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Roma, 14 apr. (askanews) – Ieri, a Vinitaly, il commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, ha incontrato l’Associazione produttori dell’Erbazzone reggiano, promotrice del percorso che ha portato al riconoscimento Igp, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, ‘certificando’ con la consegna di una pergamena il lavoro, e il traguardo, conseguito dalle imprese del territorio.

L’incontro si è svolto nello stand istituzionale della Regione, all’interno del padiglione dell’Emilia-Romagna. Si tratta della prima visita di un commissario europeo in occasione del riconoscimento di un prodotto Dop o Igp. È un prodotto della tradizione contadina reggiana, nato come preparazione povera e diventato nel tempo elemento identitario di un territorio: l’Erbazzone reggiano è entrato tra le Indicazioni geografiche protette dell’Unione europea, andando ad ampliare il paniere delle produzioni certificate dell’Emilia-Romagna.

“L’Erbazzone reggiano Igp è un prodotto che nasce dalla tradizione contadina e che oggi diventa riconoscimento europeo di un saper fare radicato nei territori – ha affermato l’assessore Mammi – Dietro a questo risultato c’è il lavoro di imprese che hanno scelto di mettersi insieme e costruire un percorso di qualità. Con questo ingresso l’Emilia-Romagna raggiunge quota 45 tra Dop e Igp e conferma un modello fondato sul legame tra produzioni certificate, filiere organizzate e sviluppo locale. La presenza del commissario Hansen a Vinitaly- ha concluso l’assessore- è un segnale importante di attenzione verso questo lavoro e verso un sistema agroalimentare che continua a investire su qualità, identità e capacità di stare sui mercati, e che continueremo a promuovere in tutto il mondo”.

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