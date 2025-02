Comm. Ue lancia strategia per agricoltura attraente e sostenibile

4 aree intervento: azioni su ratiche sleali, pesticidi, Pac

Roma, 19 feb. (askanews) – Una strategia completa sul futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione in Europa “che getta le basi per un sistema agroalimentare attraente, competitivo, resiliente, orientato al futuro ed equo per le attuali e future generazioni di agricoltori e operatori agroalimentari”. Oggi il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto e il commissario all’Agricoltura Christophe Hansen hanno presentato la “Vision for Agriculture and Food”, una tabella di marcia definita “ambiziosa” per rendere il settore agricolo “resiliente, attraente e sostenibile”.

Secondo la Commissione Europea “semplificare ulteriormente le nostre politiche e aumentare l’adozione di innovazione e digitalizzazione sono prerequisiti” per tutte le azioni delineate nella Vision. Oggi anche l’annuncio che, più avanti nel 2025, la Commissione proporrà “un pacchetto completo di semplificazione per l’attuale quadro legislativo agricolo, insieme a una strategia digitale dell’UE per l’agricoltura per supportare la transizione verso un’agricoltura pronta per il digitale”.

Nelle 4 aree di intervento delineate dal piano strategico sono previsti interventi importanti, come azioni per “garantire che gli agricoltori non siano costretti a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione”: la Commissione annuncia quindi, tra le “misure concrete”, anche la revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Ancora, la Commissione annuncia già nel 2025 misure “per garantire una maggiore coerenza negli standard per quanto riguarda i pesticidi pericolosi vietati nell’UE e il benessere degli animali. Inoltre – si spiega – l’applicazione rigorosa e i controlli degli standard di sicurezza alimentare rimangono una priorità non negoziabile”.

In materia di Green Deal, per conciliare l’attenzione per il clima con la sicurezza alimentare, la Commissione “valuterà attentamente qualsiasi ulteriore divieto di utilizzo di pesticidi se non saranno disponibili alternative in tempi ragionevoli e semplificherà l’accesso ai biopesticidi nel mercato dell’UE” e svilupperà un sistema di benchmarking volontario, la “bussola della sostenibilità in azienda agricola”, per aiutare gli agricoltori a misurare e migliorare le loro prestazioni a livello di azienda agricola.

Infine, per quanto riguarda la Pac, “sarà più semplice e più mirata, con un sostegno più diretto agli agricoltori che si impegnano attivamente nella produzione alimentare”. E, annuncia la Commissione, “saranno favoriti gli incentivi, piuttosto che le condizioni”.