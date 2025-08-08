venerdì, 8 Agosto , 25

Commercialisti, ANC scrive a Nordio: “Riforma ordinamento? Da rinviare a dopo le elezioni”

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha inviato oggi una lettera al Ministro della Giustizia Carlo Nordio (nella foto in alto) per esprimere forte preoccupazione in merito alla bozza di riforma dell’ordinamento professionale predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

“Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso – dichiara il presidente ANC Marco Cuchel (nella foto in basso) – segnalare al Ministro che la proposta non è condivisa dalla maggioranza della categoria, anzi ha suscitato numerose reazioni negative, sia da parte di molti ordini locali che della Cassa di previdenza, soprattutto per gli effetti penalizzanti sulla contribuzione”.

Cuchel evidenzia come, nei prossimi mesi, la categoria sarà impegnata nel rinnovo dei vertici ordinistici a livello territoriale e nazionale.

“In un contesto così poco pacificato – spiega – appare inopportuno affrettarsi a modificare l’ordinamento sulla base di un testo predisposto da chi non gode più della piena fiducia della propria base.

Una riforma organica, che risponda alle reali esigenze degli iscritti e non ad interessi di parte, non può essere portata avanti negli ultimi mesi di mandato e a elezioni già avviate”.

Per questo l’ANC chiede al Ministro Nordio di ascoltare tutte le componenti della categoria e di rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi, così da garantire un percorso di riforma realmente condiviso.

Marco Cuchel, presidente ANC

