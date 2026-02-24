Commercialisti, Anna Maria Argentino è la nuova presidente dell’ADC di Napoli

martedì, 24 Febbraio , 26

L’assemblea degli iscritti della sezione di Napoli dell’ADC (Associazione Dottori Commercialisti) ha rinnovato il consiglio direttivo, il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri per il quadriennio 2026-2030.

Subito dopo l’elezione la neopresidente Anna Maria Argentino ha dichiarato: “Ringrazio per la fiducia accordata e per l’opportunità che mi è stata data di rappresentare e tentare di risolvere le problematiche della categoria, con l’obiettivo primario di riavvicinare le nuove generazioni alla professione e di promuovere un nuovo approccio alla formazione e all’approfondimento professionale”.

Vicepresidenti del consiglio napoletano saranno Raffaele Ianuario (anche vice-presidente nazionale) e Michele Saggese (già presidente nazionale), consigliere segretario Loredana Angelica Barbati e consigliere tesoriere Roberto Coscia.

Entrano in consiglio, Vincenzo Bruno, Stefano Capasso, Giovanni Ciancio, Alfredo D’Angelo, Vincenzo De Rosa, Michele Fucito, Paolo Lepre, Marianna Mascolo, Salvatore Penne, Grazia Quaranta.

Sono stati nominati revisori, Annalisa Antignano, Gaetano Esposito e Mario Risorgente.

I probiviri sono Gerardo Albanese, Monica Franzese e Giuseppe Tambone.

