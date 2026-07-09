Commercialisti, Antonio Tuccillo confermato alla guida della Fondazione Ricerca

“Continuità per rafforzare il supporto alla categoria e alle istituzioni”

“La conferma dell’attuale governance rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi tre anni, ma soprattutto la volontà di garantire continuità a un’attività strategica per tutta la categoria.

La Fondazione Ricerca è il braccio operativo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti: attraverso un team di circa trenta tra dipendenti e collaboratori approfondisce le principali questioni di interesse economico e fiscale, supporta le Commissioni di studio, elabora documenti tecnici e offre assistenza ai vertici della categoria nel confronto quotidiano con Governo, Ministeri e istituzioni.

Il nostro obiettivo è continuare a fornire risposte tempestive e di qualità alle esigenze della professione e dell’interesse pubblico”. Lo ha dichiarato Antonio Tuccillo, confermato presidente della Fondazione Nazionale di Ricerca dei commercialisti italiani.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha confermato ai vertici della Fondazione anche Andrea Manna (segretario) e Massimo Da Re (tesoriere). Una scelta che punta a valorizzare il lavoro svolto nel precedente mandato e ad assicurare continuità nella gestione di uno degli organismi più importanti al servizio della professione.

“La Fondazione Ricerca – ha aggiunto – rappresenta infatti il principale centro di studio, analisi e supporto tecnico-scientifico del Consiglio Nazionale.

Il suo compito è quello di affiancare gli organi di governo della categoria nell’elaborazione di proposte normative, nell’interpretazione delle novità legislative e nella predisposizione di documenti di approfondimento destinati ai professionisti e alle istituzioni.

L’attività della Fondazione – ha sottolineato il presidente – si sviluppa su numerosi fronti. Da un lato supporta le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale nella predisposizione di linee guida, pareri, studi e documenti tecnici; dall’altro fornisce assistenza ai vertici della categoria durante il confronto con Governo, Parlamento, Ministeri e Agenzia delle Entrate sui principali provvedimenti economici, tributari e societari.

Negli ultimi anni – ha evidenziato Tuccillo – la Fondazione ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nella produzione di studi economici, analisi statistiche e approfondimenti su temi quali fiscalità, crisi d’impresa, sostenibilità, intelligenza artificiale, governance aziendale, revisione legale e innovazione professionale, diventando un punto di riferimento autorevole per l’intera categoria.

La riconferma dell’attuale gruppo dirigente risponde dunque all’esigenza di consolidare un modello organizzativo che ha consentito di rafforzare il dialogo istituzionale e di offrire ai commercialisti strumenti operativi sempre più qualificati per affrontare le continue evoluzioni normative.

Tra i nuovi obiettivi della Fondazione vi è quello di intensificare ulteriormente l’attività di ricerca applicata, rafforzare il supporto tecnico alle Commissioni del Consiglio Nazionale, ampliare la produzione di documenti destinati ai professionisti e sviluppare analisi sempre più approfondite a supporto delle decisioni legislative e amministrative.

In uno scenario caratterizzato da continue riforme fiscali, trasformazione digitale, sostenibilità e innovazione tecnologica – ha concluso -, la Fondazione è chiamata a svolgere un ruolo ancora più incisivo, mettendo a disposizione della categoria competenze multidisciplinari e strumenti di analisi in grado di accompagnare l’evoluzione della professione”.