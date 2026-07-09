venerdì, 10 Luglio , 26

Italia rovente, picchi fino ai 40°: da lunedì nuova fiammata sahariana

(Adnkronos) - Italia nella morsa del caldo estremo....

Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Missili Patriot in arrivo dagli Usa”

(Adnkronos) - Mentre la Russia di Putin lancia...

Caldo record, allerta in Italia: bollino rosso a Firenze e Perugia

(Adnkronos) - Allerta massima per il rischio di...

Iran, Usa si preparano a lunga escalation. Stretto di Hormuz, paralisi dopo i raid

(Adnkronos) - Gli Usa si stanno preparando all'eventualità...
HomeNewsCommercialisti, Antonio Tuccillo confermato alla guida della Fondazione Ricerca
News

Commercialisti, Antonio Tuccillo confermato alla guida della Fondazione Ricerca

-

4
0

“Continuità per rafforzare il supporto alla categoria e alle istituzioni”

“La conferma dell’attuale governance rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi tre anni, ma soprattutto la volontà di garantire continuità a un’attività strategica per tutta la categoria.

La Fondazione Ricerca è il braccio operativo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti: attraverso un team di circa trenta tra dipendenti e collaboratori approfondisce le principali questioni di interesse economico e fiscale, supporta le Commissioni di studio, elabora documenti tecnici e offre assistenza ai vertici della categoria nel confronto quotidiano con Governo, Ministeri e istituzioni.

Il nostro obiettivo è continuare a fornire risposte tempestive e di qualità alle esigenze della professione e dell’interesse pubblico”. Lo ha dichiarato Antonio Tuccillo, confermato presidente della Fondazione Nazionale di Ricerca dei commercialisti italiani.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha confermato ai vertici della Fondazione anche Andrea Manna (segretario) e Massimo Da Re (tesoriere). Una scelta che punta a valorizzare il lavoro svolto nel precedente mandato e ad assicurare continuità nella gestione di uno degli organismi più importanti al servizio della professione.

“La Fondazione Ricerca – ha aggiunto – rappresenta infatti il principale centro di studio, analisi e supporto tecnico-scientifico del Consiglio Nazionale.

Il suo compito è quello di affiancare gli organi di governo della categoria nell’elaborazione di proposte normative, nell’interpretazione delle novità legislative e nella predisposizione di documenti di approfondimento destinati ai professionisti e alle istituzioni.

L’attività della Fondazione – ha sottolineato il presidente – si sviluppa su numerosi fronti. Da un lato supporta le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale nella predisposizione di linee guida, pareri, studi e documenti tecnici; dall’altro fornisce assistenza ai vertici della categoria durante il confronto con Governo, Parlamento, Ministeri e Agenzia delle Entrate sui principali provvedimenti economici, tributari e societari.

Negli ultimi anni – ha evidenziato Tuccillo – la Fondazione ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nella produzione di studi economici, analisi statistiche e approfondimenti su temi quali fiscalità, crisi d’impresa, sostenibilità, intelligenza artificiale, governance aziendale, revisione legale e innovazione professionale, diventando un punto di riferimento autorevole per l’intera categoria.

La riconferma dell’attuale gruppo dirigente risponde dunque all’esigenza di consolidare un modello organizzativo che ha consentito di rafforzare il dialogo istituzionale e di offrire ai commercialisti strumenti operativi sempre più qualificati per affrontare le continue evoluzioni normative.

Tra i nuovi obiettivi della Fondazione vi è quello di intensificare ulteriormente l’attività di ricerca applicata, rafforzare il supporto tecnico alle Commissioni del Consiglio Nazionale, ampliare la produzione di documenti destinati ai professionisti e sviluppare analisi sempre più approfondite a supporto delle decisioni legislative e amministrative.

In uno scenario caratterizzato da continue riforme fiscali, trasformazione digitale, sostenibilità e innovazione tecnologica – ha concluso -, la Fondazione è chiamata a svolgere un ruolo ancora più incisivo, mettendo a disposizione della categoria competenze multidisciplinari e strumenti di analisi in grado di accompagnare l’evoluzione della professione”.

Previous article
Francia-Marocco, Mbappé sbaglia rigore e si dispera
Next article
Francia-Marocco, vantaggio di Mbappé tra le proteste e furia Brahim Diaz: cos’è successo

POST RECENTI

News

Accordo BEI-INTESA-ESA: 300 mln per le PMI dell’aerospazio

Un piano per sostenere le PMI dell’aerospazio con nuovi finanziamenti e garanzie europee Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha firmato un accordo valido per due anni, mirato a supportare le piccole e medie imprese del settore aerospaziale italiano, che rappresenta una delle aree…
News

Confagricoltura e ALIS: Accordo su collaborazione agroalimentare-logistica

La firma dell’intesa tra Giansanti (Confagricoltura) e Grimaldi (ALIS) La competizione tra nazioni e sistemi economici è fortemente influenzata dalle infrastrutture strategiche, che determinano costi, accesso al mercato e competitività delle imprese. Questo è particolarmente rilevante per la nostra agroindustria. La scelta tra i diversi mezzi di trasporto, come gomma, ferrovia, mare e intermodalità, influenza…
News

L’omaggio al cinema dei Salerno Summer Concerts

Secondo appuntamento con la grande musica nel chiostro del Museo diocesano di Salerno, promossi da Salerno Classica e dall’Associazione Alessandro Scarlatti. Il 10 luglio “Omaggio al Cinema” con l’ Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, che ospita i solisti Fernando Diaz e Marcello Nesi Secondo appuntamento dei Salerno Summer Concerts, una eterogenea rassegna di otto…
News

Legalità e contrasto alle mafie

La campagna nazionale “Onda Tricolore” fa tappa a Napoli La lotta alla criminalità organizzata e il sostegno a chi ne subisce le conseguenze tornano al centro del dibattito politico e sociale nel capoluogo campano. Fa tappa a Napoli “L’Onda Tricolore contro le mafie”, la nota campagna e iniziativa nazionale promossa dai Dipartimenti Tutela Vittime e…
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.