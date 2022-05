NAPOLI – “Alcune problematiche emerse in questi giorni stanno creando disagio ai professionisti. Consapevole che l’Agenzia delle Entrate è a conoscenza di queste difficoltà, sarebbe importante ricevere un segnale che possa rassicurare i commercialisti sulla vicina risoluzione del problema”. Lo ha detto Elbano de Nuccio, neopresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

“La prima problematica – ha spiegato de Nuccio – riguarda l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie, per il quale il sistema non consente di rimediare al caso in cui una comunicazione presentata nei termini risulti rifiutata dal canale telematico di invio. La seconda, invece, coinvolge le comunicazioni che sono state accettate dal canale telematico ma che non possono essere annullate e sostituite”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Commercialisti: “Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle procedure dei bonus edilizi” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento