commercialisti-di-napoli-nord,-una-visione-economica-per-il-rilancio-del-territorio

Presentata ad Aversa la lista guidata da Francesco Corbello che punta su aggregazione e competenze per affrontare le nuove sfide professionali

AVERSA – Un Ordine più propositivo, capace di incidere sul tessuto economico locale e di sostenere concretamente l’attività quotidiana dei professionisti. È questa la traiettoria indicata da Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in occasione della presentazione ufficiale della lista e del programma elettorale.

Corbello ha inquadrato la proposta partendo da un’analisi strutturale del territorio: «Napoli Nord presenta un rapporto molto elevato tra popolazione – oltre un milione di abitanti nel circondario – e numero di iscritti all’Ordine.

Al contrario, il rapporto con le imprese è basso e, come mostrano i dati dell’Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, anche i redditi medi risultano contenuti».

Da qui la necessità di superare un modello ordinistico limitato agli adempimenti per costruire «un Ordine che sia propositivo e che supporti i colleghi nell’attività quotidiana».

Il programma si articola su cinque assi strategici: digitalizzazione, aggregazione tra professionisti, valorizzazione dei giovani, rafforzamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e sostegno ai colleghi in un’ottica di welfare professionale.

«Siamo qui – ha sottolineato Corbello – per confrontarci, raccogliere suggerimenti e migliorare il programma in una visione condivisa dell’Ordine».

Un messaggio di continuità istituzionale e di unità è arrivato da Francesco Matacena, presidente dell’Odcec Napoli Nord, che ha evidenziato il valore del confronto elettorale: «Le elezioni sono un momento di aggregazione tra colleghi. Ci sono due liste in campo, ma sono certo che la campagna si svolgerà in un clima di serenità, correttezza e rispetto dei principi etici e deontologici. La categoria ha bisogno di unità».

Sul piano culturale e strategico, Rosa D’Angiolella, consigliere nazionale dei commercialisti italiani, ha rimarcato il significato simbolico della lista: «“Next” richiama il concetto di futuro e di innovazione.

È la strada dell’aggregazione, perché le opportunità per i commercialisti sono molteplici e vanno colte insieme, consolidando il ruolo del professionista come consulente d’impresa e punto di connessione tra Stato e cittadini».

Nel complesso, la presentazione della lista guidata da Corbello ha delineato una proposta che coniuga analisi economica del territorio, continuità istituzionale e innovazione, ponendo l’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord al centro di una strategia di crescita professionale e di maggiore impatto sul sistema economico locale.

Ecco i candidati alla carica di consiglieri: Tina Bove, Gerardo Carleo, Giulia Frezza, Michele Frignola, Arianna Peluso, Eugenia Maisto, Francescopaolo Orabona, Enrico Villano, Francesco Naccarato, Emilio Natale, Nicolò Tuccillo, Gina Corvaglia, Tilde lacolare, Rosalba Fulgente, Marianna Bellotti, Nicola De Chiara, Agostino Galiero, Mariarosaria Mottola e Mario Orsi.

Per il collegio dei revisori dei conti i candidati sono: Gianluca Castiello, Salvatore Russo, Giancarlo Falco, Raffaele Carleo e Simone Mallardo.






