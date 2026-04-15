mercoledì, 15 Aprile , 26

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

(Adnkronos) - Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko...

Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Bologna torna in campo in...

Fiorentina-Crystal Palace: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Fiorentina torna in campo in...

Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: “Ingiustizia”

(Adnkronos) - Caos e proteste in Bayern Monaco-Real...
HomeNewsCommercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato alla presidenza
commercialisti,-elbano-de-nuccio-riconfermato-alla-presidenza
Commercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato alla presidenza
News

Commercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato alla presidenza

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Dai dati relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale emerge l’affermazione del presidente uscente sull’altro candidato, Claudio Siciliotti. È il primo presidente eletto per un secondo mandato. Nei prossimi giorni la proclamazione ufficiale

Roma Elbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, riconfermato alla guida della categoria professionale.

Dai dati ancora non ufficiali relativi alle elezioni svoltesi oggi per il rinnovo della governance nazionale, emerge che la lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, da lui guidata, ha prevalso su quella denominata “Unione dei territori”, guidata da Claudio Siciliotti, con il 70% dei voti. Alle elezioni hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. Per de Nuccio hanno votato tutti gli Ordini pugliesi.

La proclamazione ufficiale dei risultati arriverà nei prossimi giorni, dopo che l’apposita commissione elettorale costituitasi presso il Ministero della Giustizia avrà effettuato lo scrutinio dei voti.

Se i risultati saranno confermati, de Nuccio sarà il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Nato a Napoli nel 1970 ma barese di adozione, de Nuccio era stato eletto per la prima volta presidente dei commercialisti italiani nel 2022. Prima di allora aveva ricoperto diversi incarichi all’interno della categoria, in Italia e a livello internazionale, tra i quali quello di presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bari.

È anche professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.

Con de Nuccio fanno parte della lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione” i candidati consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D’Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche). I Consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).

Previous article
VIDEO| Forte maltempo in Minnesota: sul lago si abbattono chicchi di grandine grandi come palle da baseball
Next article
Borges serve dal basso sul match point, Etcheverry ‘offeso’. E Barcellona fischia

POST RECENTI

News

Salerno si riveste di etica e solidarietà

Il riciclo tessile degli studenti diventa speranza per la Lilt. Presentata questa mattina a Salerno Pulita la sfida dei giovani talenti del Convitto Nazionale con...
News

Corbello (Odcec Napoli Nord): “Il commercialista oggi è un manager delle imprese”

Al Liceo Statale di Sant’Antimo il presidente dell’Ordine  incontra gli studenti per creare un “ponte” verso il mondo del lavoro e l’internazionalizzazione. Il programma dell’Ordine...
News

70 Miliardi al lavoro e 9.000 vite salvate dai contratti “Pirata”

Il 21 aprile il XIII Congresso UILTuCS Campania alla Mostra d’Oltremare NAPOLI – Nei giorni 21 e 22 aprile 2026, la Mostra d’Oltremare ospiterà il XIII...
News

Tutto pronto per “Salerno Corre”

Domenica 19 aprile ore 8.30. Pe l’occasione si gira il sequel del docufilm “Vamos. Storia vera di un sogno” Si è tenuta a Palazzo di Città,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.