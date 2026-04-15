commercialisti,-elbano-de-nuccio-riconfermato-alla-presidenza

Dai dati relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale emerge l’affermazione del presidente uscente sull’altro candidato, Claudio Siciliotti. È il primo presidente eletto per un secondo mandato. Nei prossimi giorni la proclamazione ufficiale

Roma – Elbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, riconfermato alla guida della categoria professionale.

Dai dati ancora non ufficiali relativi alle elezioni svoltesi oggi per il rinnovo della governance nazionale, emerge che la lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, da lui guidata, ha prevalso su quella denominata “Unione dei territori”, guidata da Claudio Siciliotti, con il 70% dei voti. Alle elezioni hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. Per de Nuccio hanno votato tutti gli Ordini pugliesi.

La proclamazione ufficiale dei risultati arriverà nei prossimi giorni, dopo che l’apposita commissione elettorale costituitasi presso il Ministero della Giustizia avrà effettuato lo scrutinio dei voti.

Se i risultati saranno confermati, de Nuccio sarà il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Nato a Napoli nel 1970 ma barese di adozione, de Nuccio era stato eletto per la prima volta presidente dei commercialisti italiani nel 2022. Prima di allora aveva ricoperto diversi incarichi all’interno della categoria, in Italia e a livello internazionale, tra i quali quello di presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bari.

È anche professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.

Con de Nuccio fanno parte della lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione” i candidati consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D’Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche). I Consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).