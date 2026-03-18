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Commercialisti, Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani di Napoli Nord
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Commercialisti, Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani di Napoli Nord

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AVERSA – Domenico Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord.

L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea che ha rinnovato gli organi associativi dell’Unione per il prossimo triennio.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Fontana – sarà dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzare il ruolo dell’Unione come luogo di confronto, crescita professionale e partecipazione per i giovani commercialisti del territorio”.

Il neopresidente ha sottolineato l’importanza dell’associazione quale punto di riferimento per molti giovani professionisti, in un contesto locale e nazionale che evolve rapidamente e richiede sempre maggiore capacità di adattamento.

“In un mercato professionale in continuo cambiamento – ha aggiunto – vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri colleghi. I giovani commercialisti devono essere protagonisti del cambiamento della professione: non solo per l’età, ma per la qualità e la competenza con cui ogni giorno affrontano nuove sfide”.

Fontana ha inoltre evidenziato l’importanza di valorizzare le competenze e le specializzazioni dei professionisti: “Il futuro della professione passa anche dalla capacità di sviluppare competenze sempre più qualificate e specialistiche, in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato e delle imprese”.

Secondo Francesco Corbello, numero uno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, “l’Unione Giovani ha rappresentato fin dall’inizio uno dei pilastri della nostra squadra.

Il presidente Fontana si è sempre distinto come un giovane professionista molto attivo nella vita associativa dei dottori commercialisti e la sua elezione rappresenta un traguardo significativo per tanti giovani colleghi.

Sono proprio loro a costituire quel necessario ricambio generazionale che, con il tempo, siamo certi potrà trovare spazio anche all’interno del Consiglio dell’Ordine, contribuendo a valorizzare sempre di più il ruolo dei professionisti”.

Nel nuovo consiglio direttivo dell’Ugdcec di Napoli Nord siederanno Renato Tuccillo, Umberto D’Agostino, Arianna Pezone, Jolanda De Paola, Simone Mallardo, Maria Buonocore, Francesca Leccia, Silvia Schiavone, Domenico Barone, Francesco Di Giorgio, Vincenzo Gagliardi, Luigi Baldi e Anna Natale (in rappresentanza dei praticanti).

Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Rocco Noviello, Cesario De Angelis e Agostino Palmiero.

Sono stati chiamati a svolgere la funzione di Probiviri Giancarlo Falco, Raffaella Ilaria Dell’Aversano, Chiara Nicoletta Matacena, Luciano Riccitiello ed Enrico Villano.

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