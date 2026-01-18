commercialisti,-francesco-corbello-eletto-presidente-di-napoli-nord

Vince la lista NEXT, record di preferenze pari a circa l’84% con 1169 preferenze

AVERSA – Francesco Corbello è stato eletto presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono concluse con l’affermazione della lista NEXT, che ha registrato 1169 preferenze. Record del primo eletto dei consiglieri, Enrico Villano (717 preferenze).

Primo eletto del Collegio dei Revisori, Giancarlo Falco (673 preferenze); per il CPO il primato va a Valentino Sibilio (660 preferenze).

«Il risultato elettorale – ha dichiarato Corbello – affida a NEXT una responsabilità chiara: rafforzare l’Ordine come istituzione solida, credibile e moderna, capace di rappresentare la categoria e di accompagnarne l’evoluzione, nel rispetto della continuità e con uno sguardo rivolto al futuro.

L’esito elettorale rappresenta una chiara indicazione politica a favore di una linea di continuità istituzionale, nel solco di un percorso che ha rafforzato negli anni la credibilità dell’Ordine, il suo ruolo nei rapporti con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la sua funzione di presidio professionale nel territorio di riferimento.

La vittoria della lista NEXT – ha aggiunto il neopresidente – conferma la volontà della comunità professionale di consolidare un modello ordinistico fondato su coesione interna, rappresentanza qualificata e visione strategica, capace di tenere insieme stabilità e capacità di evoluzione.

Nel quadro di tale continuità, il nuovo consiglio porrà le basi per un rafforzamento strutturale dell’Ordine come istituzione di riferimento per i colleghi, promuovendo un progressivo consolidamento del rapporto con gli iscritti e favorendo una partecipazione sempre più ampia e consapevole alla vita istituzionale.

Elemento centrale del programma NEXT – ha sottolineato – è il processo di digitalizzazione dei servizi e della formazione, inteso come leva istituzionale per modernizzare l’Ordine, migliorare l’accessibilità, l’efficienza e la qualità delle attività ordinistiche e garantire un pieno allineamento con l’evoluzione della professione e del contesto normativo.

Il nuovo consiglio si insedierà nei termini previsti dalla normativa vigente, per eseguire il mandato nel segno della stabilità istituzionale, del consolidamento dei rapporti con gli iscritti e dell’innovazione sia dei servizi che dei percorsi formativi», ha concluso Corbello.

Ecco tutti gli eletti al consiglio dell’Ordine della lista NEXT: Enrico Villano, Tina Bove, Francescopaolo Orabona, Eugenia Maisto, Michele Frignola, Emilio Natale, Giulia Frezza, Arianna Peluso, Nicolò Tuccillo, Gerado Carleo e Francesco Naccarato.

La lista “Uniti per la professione” ha raccolto 226 preferenze, siederanno in consiglio Stefano Stanzione, Mauro Galluccio e Francesco Vallefuoco.

I componenti del nuovo collegio dei revisori sono: Giancarlo Falco, Salvatore Russo e Gianluca Castiello.

La composizione del Comitato pari opportunità è: Valentino Sibilio, Raffaella Ilaria Dell’Aversano, Rosita Castaldo, Maria Consiglia Rondanini, Rosa Lettieri e Biagio Pagano.