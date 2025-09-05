venerdì, 5 Settembre , 25
Commercialisti, il Governo blocca la riforma: “Proposta illogica e dannosa per la previdenza”

Di Redazione-web

Cassa dei Ragionieri: “Scelta responsabile, evitato un disastro per la categoria”

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha scelto con lucidità di non procedere all’approvazione della riforma dell’ordinamento dei commercialisti così come presentata dal Consiglio Nazionale.

Una decisione necessaria e responsabile, perché la proposta conteneva previsioni illogiche e potenzialmente dannose per il futuro previdenziale dell’intera professione.

È incomprensibile e inaccettabile che il Consiglio Nazionale abbia avanzato l’adozione di norme fortemente penalizzanti per gli iscritti alla sezione B dell’albo, destinate a incidere negativamente sulla previdenza di oltre un quarto degli iscritti.

Una scelta che avrebbe condotto la Cassa dei Ragionieri al default, aprendo la strada a due soli scenari:

trasferire il debito previdenziale sulla collettività, attraverso la previdenza pubblica;

oppure imporre la fusione forzata dei due enti previdenziali.

La Cassa dei Ragionieri, anche a nome dei suoi 30 mila iscritti, ringrazia il Governo e i Ministri vigilanti per aver compreso la pericolosità di questa proposta ed evitato un disastro per la Categoria e per le finanze pubbliche.

Resta però una domanda bruciante: perché il Consiglio Nazionale propone norme contrarie agli interessi degli stessi iscritti all’albo?

E una constatazione, amara ma inevitabile: chi rappresenta una categoria ha il dovere di tutelarla tutta. Chi non lo fa, tradisce il mandato che gli è stato affidato.

(nella foto Palazzo Chigi)

