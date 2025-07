commercialisti,-“il-tar-‘salva’-solo-il-potere-di-chi-ha-imposto-il-codice”

Anc risponde al commento del Presidente Elbano de Nuccio sulla sentenza del TAR Lazio n. 13710/2025

ROMA – “Il TAR non ‘salva’ il Codice. ‘Salva’ solo il potere di chi lo ha imposto.

Con il suo commento trionfalistico alla sentenza del TAR del Lazio, il Presidente Elbano de Nuccio dimostra ancora una volta di non voler ascoltare – né rappresentare – una parte significativa della categoria”. Lo rende noto Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti.

“La sentenza n. 13710/2025 non dichiara che il nuovo Codice Deontologico sia ‘giusto’ o ‘condivisibile’ – aggiunge -, dice soltanto che può essere scritto così, perché chi lo ha scritto aveva il potere formale per farlo. Nulla di più.

Ce lo ricordano gli stessi giudici:

– ‘Il controllo del giudice si ferma alla legittimità formale… Le scelte di merito spettano all’ente’ (p. 12).

– “Il rapporto tra iscritti e Ordine non è gerarchico, ma orizzontale” (p. 11).

Una precisazione netta, che smonta ogni tentativo di far passare questa decisione come una benedizione di merito. Il TAR non ha promosso il Codice. Ha semplicemente affermato che, purtroppo, era nelle facoltà dell’ente scriverlo in quel modo.

Ma questo modo è inaccettabile, perché il Codice, così com’è, è nato senza la categoria e contro una parte della categoria. Con regole pensate non per sostenere chi lavora, ma per controllare chi dissente”.

“Chi oggi si arroga il merito della legittimità formale – rimarca Cuchel -, tace sul dato sostanziale: questo Codice è uno strumento punitivo. Prova ne siano alcune delle disposizioni più gravi:

Divieto di inviare email informative, anche nel rispetto della legge;

Censura preventiva su toni ‘enfatizzanti’, “suggestivi”, ‘superlativi’;

Divieto di citare un cliente, anche con consenso esplicito;

Limitazioni alla libertà di critica persino in ambito elettorale interno”.