commercialisti,-la-campania-si-schiera-con-de-nuccio

Fronte comune per la continuità nazionale

La Campania conferma ufficialmente il proprio sostegno alla presidenza di Elbano de Nuccio, consolidando il fronte della continuità in vista del rinnovo del Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili. Oggi la maggioranza dei presidenti uscenti e i vertici neoeletti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania: Benevento Ida Lonardo e Fabrizio Russo), Caserta (Pietro Raucci), Napoli (Matteo De Lise e Eraldo Turi), Napoli Nord Francesco Corbello e Francesco Matacena), Nola (Domenico Molisso e Felice Rainone) e Torre Annunziata (Giuseppe Crescitelli), hanno condiviso la volontà di proseguire nel percorso avviato dall’attuale governance nazionale.

Il confronto ha rappresentato un momento di approfondimento politico-istituzionale consentendo un’analisi ampia delle prospettive future della professione e del ruolo dell’organo di governo nazionale.

Dal confronto, in un clima di piena convergenza programmatica, i Presidenti hanno convenuto sulla necessità di proseguire nel solco della continuità di progetto, ritenuta essenziale per garantire stabilità, coerenza e capacità riformatrice all’azione istituzionale. È stata inoltre auspicata la costante ricerca di un dialogo costruttivo e di un’azione efficace orientata al completamento della riforma dell’ordinamento professionale.

Un nuovo ordinamento che, secondo quanto emerso dal confronto, dovrà essere capace di offrire una visione della professione più aderente alle esigenze del presente e, soprattutto, alle sfide future delle nuove generazioni di commercialisti, rafforzando il ruolo e la funzione della categoria nel contesto economico e sociale del Paese.

Nel medesimo clima costruttivo, è stata confermata, la fiducia nei confronti della Consigliera Nazionale uscente Rosa D’Angiolella (consigliere nazionale uscente) e di Vincenzo Moretta (già presidente, per due mandati, dell’Ordine di Napoli), con l’auspicio che possano completare e rilanciare il lavoro svolto in questi anni dall’attuale Consiglio Nazionale.

Con queste premesse, i citati ordini campani rafforzano un consenso territoriale sempre più ampio attorno a una linea politica fondata sulla continuità, sulla riforma e su una visione di lungo periodo per la professione.