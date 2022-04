Commercialisti: la larga maggioranza del Lazio sostiene Moretta alla presidenza nazionale

Domani si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, e anche nel centro Italia si conferma il consenso alla lista “Insieme per la professione del futuro, innovare per competere” con candidato presidente Vincenzo Moretta.

“Nel Lazio la maggioranza dei voti va a Moretta” – dichiara Giovanni Battista Calì (nella foto), presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – perché ciò che conta è il peso elettorale degli Ordini in base al numero degli iscritti.

Non solo Roma, che per dimensioni supera gli altri, voterà per Moretta, ma anche la larga maggioranza degli altri ordini della regione sosterrà la lista “Insieme per la professione del futuro, innovare per competere” con i candidati territoriali Mario Civetta e Luigi Mandolesi“.

“Ringrazio i presidenti e i consiglieri degli Ordini del Lazio per la condivisione del nostro progetto che, partito oltre due anni fa, prevede un ruolo di primo piano anche per gli Ordini di minori dimensioni, per dare valore all’intero territorio indipendentemente dal peso elettorale, – ha dichiarato Moretta – ed ora, grazie al sostegno della grande maggioranza degli ordini, ci accingiamo a realizzare, dando voce con indipendenza e autonomia ai 120 mila commercialisti italiani.“

