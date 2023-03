Commercialisti, la nuova rivoluzione: finanza tra profitti etica e sostenibilità

Mercoledì 22 marzo alle ore 9,00 a Palazzo Calabritto si terrà il forum sulla finanza sostenibile promosso dall’Odcec di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, organizzato dalla Commissione di Studio Finanza e Mercati Finanziari, coordinata da Alessia Fulgeri e Giulia Simone

NAPOLI – “La nuova rivoluzione: finanza tra profitti etica e sostenibilità” è il tema del convegno che si terrà mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 9.00, presso la sala conferenze dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli (Palazzo Calabritto, Piazza dei Martiri, 30, Napoli).

Il confronto si pone l’obiettivo di trasmettere alle imprese ed ai professionisti le informazioni adeguate a compiere scelte strategiche che creino valore sia per l’investitore che per le società, attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo, che integri l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo.

Le imprese e le persone devono maturare la consapevolezza di essere organismi che incidono sulla comunità, e su di essa impattano, hanno una responsabilità e non si può vivere perseguendo solo il proprio profitto, dovrebbero prevedere anche il vantaggio per tutti gli stakeholder e per il pianeta.

All’incontro interverranno Oscar Di Montigny (divulgatore e keynote speaker internazionale “innovazione sostenibile” ovvero nessun ritorno economico sopravvive sul lungo periodo se non ha a fianco anche un ritorno sociale), Raffaella Sommariva (Senior Fund Manager di Azimut), Giovanni Niero (Head of Capital Markets di Enel), Rosita Cocozza (ordinario di Economia degli intermediari Finanziari dell’Università Federico II di Napoli), Giacomo Gaeta (responsabile ESG Vertis SGR), e Nicola Occhinegro (founder e Ceo Finanza Tech) per saperne di più sulla tematica di “Finanza Sostenibile”, green bond e obbligazioni a sostegno della transizione energetica, sfruttarne le opportunità di investimento e conoscerne i rischi, perché dietro questa sigla ESG (Environmental, Social and Governance) che può sembrare l’ennesima sigla che si legge sui motori di ricerca, si nasconde qualcosa di veramente importante.

I lavori saranno introdotti da Eraldo Turi (numero uno dell’Odcec di Napoli), Emmanuela Saggese (presidente Commissione di studio ESG, Blockchain e Criptovalute), Alessia Fulgeri e Giulia Simone (presidente e vice presidente della Commissione Finanza e mercati Finanziari) e Amedeo Giurazza (presidente della Commissione Finanza straordinaria, private equity e venture capital).

Partner dell’inziativa sono IPC Consulting (consulenza e mediazione e creditizia) e Otofarma Spa (presidi Otomedici).

L’evento, promosso dall’Odcec di Napoli, è stato organizzato dalla Commissione di studio Finanza e Mercati Finanziari, in collaborazione con la Commissione di studio ESG, Blockchain e Criptovalute e dalla Commissione Finanza Straordinaria, Private Equity e Venture Capital, si prefigge di approfondire attraverso le sue commissioni di studio una tematica particolarmente delicata e prosegue il lavoro introdotto dal forum che si è svolto il 16 marzo scorso e che ha approfondito l’impatto ESG nei bilanci.

