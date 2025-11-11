commercialisti,-leo-a-napoli-per-‘manovra-2026’-e-sostegno-a-cirielli

martedì, 11 Novembre , 25

Il viceministro dell’Economia al focus su fisco, imprese e riduzione delle tasse a Palazzo Calabritto giovedì 13 novembre alle ore 15,00

All’evento ci sarà la presentazione dei dottori commercialisti candidati al Consiglio Regionale della Campania

NAPOLI – Sarà il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il protagonista del forum dedicato alla ‘Legge di Bilancio 2026’ e alla presentazione dei dottori commercialisti candidati al Consiglio Regionale della Campania, a sostegno del viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli ‘sceso in campo’ per rappresentare il centro destra, puntando alla presidenza della Regione Campania.

L’iniziativa, in programma giovedì 13 novembre alle ore 15, nella sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri 30), è stata realizzata per rafforzare il legame tra professione, rappresentanza istituzionale e politiche territoriali, nell’ambito degli incontri che l’Odcec Napoli organizza in occasione delle consultazioni elettorali per entrambi gli schieramenti.

Il viceministro Leo illustrerà le principali misure della manovra 2026, che punta a un equilibrio tra rigore di bilancio e sostegno all’economia reale, con interventi mirati per ridurre la pressione fiscale, rilanciare gli investimenti delle imprese e sostenere famiglie e ceto medio.

La manovra, stimata in poco più di 18 miliardi di euro, contiene tagli d’imposta, incentivi e misure di welfare.

Il viceministro Leo risponderà ai quesiti dei professionisti e approfondirà anche le misure di semplificazione fiscale, le nuove norme per migliorare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

