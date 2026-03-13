venerdì, 13 Marzo , 26

Commercialisti, nasce il podcast “Orizzonti Globali” dedicato all’internazionalizzazione delle imprese
Commercialisti, nasce il podcast “Orizzonti Globali” dedicato all’internazionalizzazione delle imprese

Francesco Corbello intervista il presidente nazionale del Cndcec Elbano de Nuccio

AVERSA – «L’internazionalizzazione rappresenta oggi una delle sfide più importanti per le imprese italiane e i commercialisti possono svolgere un ruolo decisivo nell’accompagnarle nei mercati esteri». Con queste parole Francesco Corbello, numero uno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord e presidente della Commissione “Internazionalizzazione delle imprese e rapporti con AICEC” del Cndcec, presenta il nuovo progetto editoriale dedicato ai processi di espansione internazionale delle aziende.

È infatti disponibile sul canale YouTube del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, oltre che su Spotify e Apple Podcast, il podcast intitolato “Orizzonti Globali”, un’iniziativa realizzata dal CNDCEC con il supporto della Commissione presieduta dallo stesso Corbello.

Il podcast, pensato come uno spazio di approfondimento sui temi dell’internazionalizzazione, si rivolge a imprenditori, manager e professionisti interessati a comprendere le opportunità offerte dai mercati internazionali. Il progetto prevede la pubblicazione di 28 episodi, con cadenza settimanale, ciascuno dedicato a specifiche aree geografiche, strumenti operativi e strategie di sviluppo per le imprese italiane che intendono espandersi all’estero.

Nella prima puntata, già disponibile sulle principali piattaforme digitali, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, intervistato da Francesco Corbello, illustra il ruolo e le iniziative messe in campo dal Cndcec per supportare le aziende nei processi di internazionalizzazione. Durante l’intervista vengono approfondite anche le attività svolte dalla rete dei commercialisti italiani all’estero e le opportunità offerte alle imprese che vogliono aprirsi ai mercati globali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra professionisti e mondo imprenditoriale, fornendo strumenti informativi e operativi utili per affrontare con maggiore consapevolezza i percorsi di crescita internazionale.

Il progetto “Orizzonti Globali” rappresenta inoltre un ulteriore passo nel percorso avviato dal Consiglio nazionale dei commercialisti per valorizzare il ruolo della professione nel supporto alle imprese italiane nei processi di sviluppo oltre confine.

Il prossimo appuntamento è già fissato per giovedì 19 marzo, con il secondo episodio dedicato ai mercati asiatici, uno dei contesti economici più dinamici e strategici per le imprese italiane che guardano all’internazionalizzazione come leva di crescita e competitività.

