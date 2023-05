Commercialisti, strumenti giuridici ed economici per contrastare la violenza sulle donne

Parla con askanews il capo dei vecchi credenti russi Milano, 15 mag. (askanews) – O la pace grazie all’aiuto del Papa “o per 10 anni” l’Ucraina sarà come il Vietnam. Lo afferma Leonid Sevastianov, capo dei “Vecchi credenti” in Russia e interlocutore russo del Papa, in una videointervista...