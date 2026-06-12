Commercialisti, tassazione dei redditi esteri e le nuove agevolazioni fiscali

A Napoli focus della Commissione Fiscalità internazionale e comunitaria a Palazzo Calabritto

NAPOLI – “La fiscalità internazionale sta assumendo un ruolo sempre più strategico non solo per le imprese, ma anche per le persone fisiche che scelgono di trasferire in Italia residenza, attività e investimenti. Per questo la Commissione Fiscalità Internazionale e Comunitaria ha deciso di avviare il proprio percorso di approfondimento partendo proprio dai regimi fiscali di vantaggio e dalla tassazione dei redditi transnazionali”. Così Roberto Coscia, consigliere delegato dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, ha aperto il primo evento promosso dalla Commissione FIC a Palazzo Calabritto.

Al centro del confronto le principali novità normative in materia di tassazione dei redditi esteri delle persone fisiche, con particolare attenzione ai nuovi regimi agevolativi per gli impatriati, alla residenza fiscale e agli obblighi di monitoraggio fiscale internazionale.

Ad aprire i lavori è stata Anna Maria Argentino, presidente della Commissione FIC e moderatrice dell’incontro, che ha evidenziato come la leva fiscale sia ormai diventata uno strumento centrale delle politiche di attrazione economica. “Il legislatore – ha spiegato – non intende più limitare gli incentivi fiscali alle sole imprese, anche alla luce dei vincoli europei sugli aiuti di Stato, ma punta sempre di più ad attrarre nuovi residenti e sostenere i redditi delle persone fisiche. Basti pensare alle opportunità previste anche in vista dell’America’s Cup, che porterà a Napoli nuovi investimenti e flussi internazionali”.

Il dibattito è entrato nel vivo con l’intervento di Simmaco Riccio, esperto di fiscalità internazionale e membro del comitato scientifico della Commissione, che ha approfondito la nuova disciplina della residenza fiscale, soffermandosi sugli aspetti interpretativi più delicati e sugli effetti pratici delle recenti modifiche normative.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla giurisprudenza. Vincenzo Laudiero, giudice tributario presso alcune Corti di Giustizia di II grado, tra cui Campania, Lazio e Lombardia, ha illustrato le più recenti pronunce in tema di residenza fiscale, evidenziando l’importanza della corretta individuazione del centro degli interessi personali ed economici del contribuente.

Tra i momenti più seguiti dell’incontro l’intervento di Valentino Tamburro, tra i principali esperti nazionali in materia di impatriati, che ha analizzato le novità normative e le criticità applicative del regime agevolato, soffermandosi anche su casi pratici e sulle opportunità offerte ai professionisti e ai lavoratori che rientrano in Italia.

Successivamente Monica Valentino, partner dello Studio Pirola e componente della Commissione FIC, ha affrontato il tema del quadro RW e del monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, con approfondimenti dedicati anche alla voluntary disclosure e agli obblighi dichiarativi collegati agli investimenti internazionali.

A chiudere i lavori è stato Ciro Ceglia, capo area controlli sulle persone fisiche della direzione provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Napoli, che ha parlato del sistema sanzionatorio connesso alle violazioni del quadro RW e gli alert che possono attivare specifiche attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo dell’iniziativa iniziativa è di offrire ai professionisti strumenti aggiornati e competenze specialistiche in un settore sempre più centrale per il sistema economico e fiscale internazionale.