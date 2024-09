Commercialisti, Vincenzo Moretta alla guida di “Service Cndcec”

E’ la società in house del Consiglio Nazionale De Nuccio: “Scelta unitaria, guardiamo al futuro della categoria”

ROMA – Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della Service Cndcec s.r.l., la sua società in house per il servizio di supporto agli uffici e per la realizzazione di attività istituzionali del Consiglio stesso.

Alla presidenza del nuovo Consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, è stato nominato Vincenzo Moretta.

Il neopresidente sarà affiancato da Micaela Sette (Ordine dei commercialisti di Udine), Enrico Guarducci (Odcec di Perugia), Massimiliano Fabio Canzoniere (Odcec di Lamezia Terme) e Anna Maria Grazia Marchese (Odcec di Caltanissetta), tutti con funzioni di componente.

Vincenzo Moretta, già presidente dell’Ordine dei commercialisti di Napoli, vanta una lunga esperienza come dirigente di categoria. Alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale si era candidato come competitor dell’attuale presidente nazionale, Elbano de Nuccio.

“La nomina di Vincenzo Moretta – spiega de Nuccio – è la tangibile dimostrazione della volontà di superare le divisioni del passato in una logica unitaria che guarda al futuro della categoria, promuovendo una visione condivisa, orientata alla crescita comune e alla valorizzazione delle competenze, rafforzando il senso di appartenenza e collaborando per affrontare insieme le sfide del domani.”

