commercio,-imprese-artigiane:-pieno-sostegno-all’obiettivo-di-rafforzare-la-sicurezza-dei-prodotti

Le indicazioni di CNA, Confartigianato e Casartigiani

Il pieno supporto agli obiettivi di migliorare la sicurezza dei prodotti disponibili sul mercato e di proteggere i consumatori è fondamentale. Tuttavia, è essenziale che il decreto legislativo che deve attuare il Regolamento Europeo consideri le peculiarità delle piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane e le microimprese. Deve essere caratterizzato da criteri di chiarezza e proporzionalità, evitando di diventare un ostacolo all’ingresso nel mercato per queste piccole realtà.

Questo è quanto hanno sottolineato CNA, Confartigianato e Casartigiani durante la loro audizione presso la Commissione Industria del Senato, indicando che, a oltre un anno dall’entrata in vigore, l’applicazione del Regolamento è ancora in fase limitata.

Le tre associazioni hanno inoltre evidenziato una carenza di informazioni: non esiste ancora una diffusione adeguata riguardo all’applicazione del Regolamento e agli atti esecutivi relativi alla presunzione di conformità dei prodotti.

CNA, Confartigianato e Casartigiani , infine, hanno espresso apprezzamento per la disposizione che consente alle imprese di richiedere chiarimenti al Punto di contatto prodotti istituito presso il Mimit, oltre alla possibilità di coinvolgere le associazioni di categoria nei tavoli tecnici di coordinamento.

Ciro Di Pietro