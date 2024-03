Rilevazioni dati ISTAT: In calo i volumi

Si stima che le vendite al dettaglio, nel mese di gennaio, siano diminuite su base congiunturale, dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume. Le vendite di prodotti alimentari sono rimaste ferme in valore e sono diminuite dello 0,4% in volume, mentre le vendite di prodotti non alimentari hanno subito un lieve calo sia in valore (-0,1%) che in volume (-0,2%). Lo ha reso noto l’ISTAT.

In termini congiunturali, le vendite al dettaglio sono aumentate in valore (+0,3%) e diminuite in volume (-0,1%) nel periodo nov. 2023 – gen. 2024. Variazioni simili si registrano per le vendite di prodotti alimentari (+0,4% in valore, -0,3% in volume) e non alimentari (+0,2% in valore, -0,1% in volume).

In termini tendenziali, a gennaio 2024 le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1% in valore e diminuite del 2,1% in volume. I prodotti alimentari sono aumentati in valore (+2,4%) e diminuiti in volume (-2,8%), mentre i prodotti non alimentari sono diminuiti in valore (-0,2%) e in volume (-1,6%).

Per quanto riguarda i prodotti non alimentari, sono stati osservati diversi cambiamenti di tendenza tra i vari gruppi di prodotti. L’aumento maggiore è stato registrato nei profumi e nei prodotti per la cura della persona (+5,8%), mentre il calo più consistente è stato registrato negli elettrodomestici, radio, TV e registratori (-4,9%).

Rispetto a gennaio 2023, le vendite al dettaglio sono aumentate nella grande distribuzione (+1,4%), nelle imprese operanti su piccole superfici (+0,5%) e nell’e-commerce (+1%). Risultano in diminuzione le vendite al dettaglio (-0,4%).

Ciro Di Pietro

Immagine di Freepik

L’articolo Commercio, ISTAT: a gennaio vendite dettaglio -0,1% mese, +1% anno proviene da Notiziedi.it.