Commercio, ISTAT: vendite al dettaglio -0,5% su mese a settembre

Si registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici

A settembre, l’ISTAT evidenzia un calo sia in valore che in volume delle vendite al dettaglio rispetto al mese precedente, registrando una diminuzione dello 0,5% per entrambi gli aspetti. Questa contrazione interessa tanto i prodotti alimentari, con una riduzione dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume, quanto i beni non alimentari, che mostrano un abbassamento dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume.

Nel terzo trimestre del 2025, si osserva un modesto incremento delle vendite al dettaglio in valore (+0,1%), accompagnato però da un decremento in volume (-0,4%). Analisi simili si riscontrano nelle vendite dei beni alimentari, che crescono dello 0,1% in valore ma scendono dello 0,9% in volume, e nei beni non alimentari, con un aumento dello 0,1% in valore e una leggera diminuzione dello 0,1% in volume.

In una prospettiva tendenziale, le vendite al dettaglio mostrano un incremento del 0,5% in valore, mentre in volume si registra un calo dell’1,4%. Le vendite di prodotti alimentari evidenziano un aumento del 1,5% in valore, affiancato però da una flessione del 1,8% in volume. I beni non alimentari, al contrario, presentano una diminuzione sia in valore che in volume, con rispettivi -0,4% e -1,1%.

Per quanto concerne i beni non alimentari, sono emerse significative variazioni tendenziali tra differenti categorie merceologiche. Il settore con il maggiore incremento è quello dei Prodotti di profumeria e cura personale, che cresce del 4,0%. Invece, le diminuzioni più marcate si registrano nelle Calzature, articoli in cuoio e da viaggio, con un -5,7%, e nell’Abbigliamento e pellicceria, che scende del 5,2%.

Confrontando con settembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio mostra un aumento per la grande distribuzione (+0,4%), per le vendite effettuate al di fuori dei negozi (+1,9%) e per il commercio elettronico, che cresce del 7,3%. Al contrario, si osserva una flessione del 0,4% per le piccole imprese di vendita.

Ciro Di Pietro