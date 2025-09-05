commissione-ue:-avanti-con-le-sanzioni-per-spingere-mosca-alle-trattative-di-pace

Roma, 5 set. (askanews) – Nel corso del punto stampa odierno, la portavoce capo della Commissione, Paula Pinho, ha commentato gli esiti della riunione dei Volenterosi di ieri a Parigi cui ha partecipato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Uno dei temi di cui si è discusso maggiormente sono state le sanzioni. “Abbiamo visto che le sanzioni sono efficaci e continueremo, pertanto, a fare pressione sull’economia di guerra russa, ad aumentare i costi per la Russia derivanti dal mancato coinvolgimento nei colloqui di pace e, alla fine, a portare il presidente Putin al tavolo delle trattative”, ha dichiarato la portavoce. In merito al ruolo della Cina nell’elusione delle sanzioni da parte di Mosca, la portavoce ha rappresentato ai giornalisti che l’Ue sta “anche esaminando l’elusione delle sanzioni e, in questo senso, abbiamo sollevato questo argomento, in particolare quando la presidente von der Leyen era in Cina. È un argomento di cui si discute e che fa parte della discussione generale sulle sanzioni”.