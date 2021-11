Commissione Ue: “Lockdown per non vaccinati? Decidono gli Stati membri”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Un nuovo lockdown solo per le persone non vaccinate? Sono chiaramente misure nazionali. Gli Stati membri sono responsabili di ciò. Abbiamo sempre detto che per gli Stati membri è importante” informare e coordinarsi con gli altri Paesi “quando le misure hanno un impatto su tutta l’Ue, ad esempio per quanto riguarda le regioni di confini, o tutto ciò che concerne i viaggi dei lavoratori essenziali, eccetera”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa. “Non daremo sicuramente un giudizio sulle raccomandazioni individuali o sulle misure che gli Stati membri potrebbero prendere” ha concluso il portavoce.

