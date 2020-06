Commisso “Anche Iachini è stato male”

Nel giorno in cui ha festeggiato un anno di presidenza della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato del futuro di Beppe Iachini rivelando che anche il tecnico viola è stato male. “Mi ha impressionato, lavora molto, in questi mesi non e’ andato a casa, e’ rimasto a Firenze, e’ stato anche male. Ha tutto il mio supporto, io non sono sicuro al 100% di rimanere in serie A, faccio gli scongiuri. Rimanga concentrato sulla squadra e non facciamo scherzi, dobbiamo rimanere in A e progettare la prossima stagione”. Chi e’ sicuro di rimanere e’ il ds Prade’, anche lui colpito dal coronavirus.

