Commisso “Mai più soldi per lo stadio, tutti vogliono Vlahovic”

ROMA (ITALPRESS) – “Guardiamo la realtà: quando sono arrivato la Fiorentina era sedicesima e lottava per non retrocedere. Nel primo anno di transizione l’abbiamo portata al decimo posto, quest’anno non abbiamo cominciato bene ed abbiamo cambiato allenatore: eravamo diciassettesimi e oggi, dopo otto partite, siamo undicesimi. Nessuna squadra in A nelle ultime partite è andata avanti così, spero di continuare su questa strada”. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla a cuore aperto del suo grande amore, il club viola, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, su Rai RadioUno. “Non sono arrivato in Italia per fare business – assicura il patron dei toscani – Lo stadio?

