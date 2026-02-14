sabato, 14 Febbraio , 26

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo...

Melissa Satta, l’amore con Carlo Beretta: “Spero sarà per sempre”

(Adnkronos) - "Spero sarà per sempre". Così Melissa...

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

(Adnkronos) - L'Irlanda sconfigge 20-13 l'Italia oggi, sabato...

Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta

(Adnkronos) - Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa...
como-fiorentina-1-2,-colpo-viola-con-i-gol-di-fagioli-e-kean
Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

DALL'ITALIA E DAL MONDOComo-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Como in un match valido per la 25esima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Sinigaglia’ della città lariana. Per gli ospiti a segno Nicolò Fagioli al 26′ e Kean su rigore al 54′, per i padroni di casa non basta all’autorete di Parisi al 77′. I biancoblù chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Morata per doppia ammonizione all’89’. In classifica il Como resta fermo al sesto posto a quota 41, mentre i viola agganciano in 17esima posizione il Lecce con 21 punti.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.