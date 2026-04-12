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Como-Inter 3-4, Chivu batte Fabregas in rimonta e vola a +9 sul Napoli
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Como-Inter 3-4, Chivu batte Fabregas in rimonta e vola a +9 sul Napoli

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L’Inter batte il Como in rimonta nel big match della 32esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri hanno superato la squadra di Fabregas per 4-3 conquistando tre punti fondamentali per allungare sul Napoli verso lo scudetto e accendendo la lotta Champions. Gli uomini di Chivu sono riusciti a rimontare i due gol di Valle e Nico Paz, in rete al 36′ e 45′, grazie alle doppiette di Thuram, a segno al 46′ e 49′, e di Dumfries, al 58′ e 72′. Nel finale il rigore trasformato da Da Cunha all’89’. 

Con questa vittoria l’Inter raggiunge quota 75 in classifica, distanziando al primo posto il Napoli, che dopo il pareggio di Parma scivola a -9. Rimane a 58 il Como, sorpassata dalla Juventus al quarto posto, ora a +2. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro mentre il Como sfiderà il Sassuolo in trasferta. 

 

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