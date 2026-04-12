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Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas?
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Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas?

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Proteste in Como-Inter. Oggi, domenica 12 aprile, la squadra di Fabregas ha ospitato i nerazzurri nel big match della 32esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da una decisione arbitrale piuttosto dubbia. Nel finale di gara infatti l’arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore al Como per presunto fallo di Bonny su Nico Paz, molto contestato dai nerazzurri, con Da Cunha a realizzare il penalty del 3-4. 

Succede tutto all’88’. Nico Paz riceve palla al limite dell’area e calcia, scontrandosi però con l’intervento in scivolata di Bonny, subentrato a Esposito nella ripresa, che prova a frapporsi tra porta e pallone. Nello slancio però l’attaccante dell’Inter finisce per colpire il trequartista argentino e l’arbitro, dopo aver stabilito, grazie all’aiuto del Var, che il fallo fosse sulla linea dell’area di rigore, assegna penalty. 

Ma la visione del direttore di gara sembra essere smentita dalle immagini. I replay mostrano infatti che nello slancio è Nico Paz a colpire Bonny all’altezza del gluteo, e non il contrario.  

 

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