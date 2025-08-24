como-lazio:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

domenica, 24 Agosto , 25

Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 24 agosto, i biancocelesti volano a Como per sfidare i padroni di casa nella prima giornata della Serie A 2025/26. La squadra di Sarri è reduce da un precampionato tutto sommato positivo dopo un finale di stagione deludente, che li ha visti chiudere al settimo posto e fuori da tutte le coppe europee, mentre l’estate è stata caratterizzata dal mercato bloccato.  

Il Como di Fabregas, che ha rifiutato la corte dell’Inter per restare sulla panchina lariana, invece si candida a essere una delle sorprese del campionato, dopo il decimo posto della scorsa stagione e un calciomercato dorato. 

 

La sfida tra Como e Lazio è in programma oggi, domenica 24 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como. Ecco le probabili formazioni: 

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

 

Como-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

