giovedì, 15 Gennaio , 26

Referendum, Calenda: “Voterò sì, è una riforma buona”

(Adnkronos) - Carlo Calenda voterà sì al referendum...

Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

(Adnkronos) - Un'altra sparatoria, da parte di un...

Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

(Adnkronos) - Jannik Sinner esordirà al primo turno...

Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero

(Adnkronos) - In Venezuela il cittadino italiano Luigi...
como-milan:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOComo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (saltata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Como-Milan, in campo stasera alle 20:45:  

Como (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

Como-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

