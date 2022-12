Compagnia dei Caraibi acquista il 100% della tedesca Elephant Gin

Investimento complessivo di 15,6 mln di cui 2,1 in aumento capitale

Milano, 14 dic. (askanews) – Compagnia dei Caraibi, azienda torinese attiva nell’importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks, attraverso la propria controllata Refined Brands ha concluso un accordo per l’acquisizione del 100% di Elephant Gin, azienda tedesca produttrice del gin super premium. L’investimento totale per l’acquisto del 100% del capitale di Elephant Gin, si legge in una nota, ammonta a 15,6 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro in aumento di capitale. L’accordo si sviluppa in tre tranche e si completerà al 30 giugno 2024 con l’acquisizione della totalità delle azioni.

L’acquisizione di Elephant Gin permetterà alla Compagnia dei Caraibi di accelerare il processo di internazionalizzazione soprattutto nel Nord Europa e America, spiega l’azienda, anche grazie all’ingresso nel gruppo di 22 risorse, oltre ai fondatori Robin e Tessa Gerlach che continueranno a guidare lo sviluppo della società.

Elephant Gin è stata fondata nel 2013 da Robin e Tessa Gerlach: la gamma Elephant Gin è oggi prodotta artigianalmente nella distilleria di proprietà di Wittenburg in Germania. Nel 2021 ha registrato vendite nette per 3,4 milioni di euro con un’Ebitda pari a -0,03 milioni di euro e una posizione finanziaria netta di 0,5 milioni. Il fatturato atteso per il 2022 è pari a circa euro 2,7 milioni. I motivi di penalizzazione della crescita per il 2022 sono dovuti agli investimenti per lo sviluppo della struttura organizzativa, in particolare dalla ridefinizione della struttura commerciale, e della distilleria con annesso visitor center. L’Ebitda è particolarmente ridotto invece per via dell’affidamento a terzi della produzione oltre che per gli investimenti effettuati. L’avvio dell’operatività della nuova distilleria, prevista nel primo semestre 2023, permetterà una significativa riduzione dei costi di produzione e conseguente miglioramento delle marginalità.

Compagnia dei Caraibi si consoliderà in una categoria che storicamente ha registrato significativi tassi di crescita a livello di ricavi. Il Gin ha registrato, infatti, una performance positiva negli ultimi anni e, in particolare, nel 2021, superando il whisky e diventando la terza categoria di alcolici in Italia dopo gli alcolici aromatizzati e il brandy. Nello specifico, le categorie super premium e ultra-premium nel 2021 in Italia sono cresciute rispettivamente del +121% e + 103% rispetto al 20201.

L’acquisizione di Elephant Gin rafforza ulteriormente la strategia di bilanciamento dei ricavi derivanti dai marchi propri. Facendo leva sugli asset e sulla gamma prodotti di Elephant Gin, Compagnia dei Caraibi entrerà nel mondo della produzione artigianale diretta di gin, attraverso una distilleria di proprietà, localizzata a Wittenburg, attualmente in costruzione e la cui piena operatività è prevista entro il primo semestre 2023.

L’importo derivante dall’aumento di capitale di Elephant Gin sarà interamente impiegato per il completamento della distilleria situata a Wittenburg e per lo sviluppo del brand sui mercati internazionali.

