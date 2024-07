compagnia-dei-caraibi-pubblica-il-suo-terzo-report-di-sostenibilità

Il documento amplia la rendicontazione a tutte le società del Gruppo

Milano, 2 lug. (askanews) – Compagnia dei Caraibi, azienda piemontese attiva nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini, soft drink e birre craft italiane, pubblica per il terzo anno “su base volontaria” il Report di Sostenibilità con riferimento all’anno 2023.

Per la prima volta il documento amplia la rendicontazione a tutte le società del Gruppo che rappresentano le diverse anime e linee di business, “unendo così le voci in un report corale, confermando una condivisione di intenti e valori”. L’obiettivo del documento è quello di illustrare “in che modo le aziende del Gruppo si impegnano a creare valore, in senso diversificato e ampio, nel breve, medio e lungo periodo per tutti gli stakeholder”. Il Report illustra le attività realizzate e condivide gli obiettivi strategici per il futuro, basati su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

“Come ogni anno, anche nel 2023 i calcoli effettuati dal Global Footprint Network relativi all’Earth Overshoot Day ci hanno ricordato che consumiamo molte più risorse di quelle che il pianeta è in grado di rigenerare: per vivere in equilibrio avremmo bisogno di 1,7 Pianeti Terra. Questo dato allarmante ci spinge a riflettere e agire con urgenza” ha dichiarato il general manager, Fabio Torretta, sottolineando che “è impensabile garantire un futuro al nostro Pianeta e alla nostra specie se non agiamo rapidamente per ridurre il debito costante che abbiamo con la Terra. Come Gruppo – ha concluso – guardiamo al futuro con senso di responsabilità, impegnati sempre più a plasmare e promuovere un modello di business responsabile che possa determinare impatti estremamente contenuti per l’ambiente e, al tempo stesso, incidere positivamente sulle persone, con la ferma convinzione che ogni nostra azione possa fare la differenza”.

“Il 2023 è stato un anno impegnativo e sfidante, caratterizzato da una profonda e continua trasformazione tecnologica, ambientale e sociale, e in questo scenario, che ha richiesto un significativo effort in termini di risorse ed energie, Compagnia dei Caraibi non ha mai perso di vista i suoi valori e il conseguente impegno verso temi di sostenibilità sociale ed ambientale” si legge in una nota diffusa dalla società, in cui si ricorda che “l’attenzione per le persone è sempre stata un tassello fondamentale che ha guidato l’azienda verso la promozione di una cultura sempre più inclusiva e rispettosa, un equilibrio crescente in termini di parità di genere e con un grande impegno nella formazione per lo sviluppo delle competenze. Anche in termini di sostenibilità ambientale – ha messo in luce il comunicato – la visione è sempre stata chiara: continuare a lavorare per ridurre i consumi e le emissioni, mappando le emissioni di gas serra per poter mettere in campo interventi mirati ed efficaci”.