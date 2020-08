Company of Heroes arriverà su iPhone il 10 Settembre

Feral Interactive ha annunciato che Company of Heroes arriverà su iPhone il 10 Settembre, insieme a una versione Android. Segue il lancio della versione per iPad di Febbraio.

La società ha annunciato per la prima volta ad aprile che una versione per iPhone sarebbe stata presto disponibile, ma all’epoca non ha offerto nessun’altra informazione.

Ecco come Feral Interactive descrive il gioco:

Company of Heroes è il popolare gioco della Seconda Guerra Mondiale acclamato dalla critica che ha ridefinito la strategia in tempo reale con una combinazione avvincente di campagne in rapido movimento,

