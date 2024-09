Comparini: “Spazio strategico per nostra economia e futuro”

“A un passo dalla Luna”, a Venezia il corto su leadership italiana

Roma, 5 set. (askanews) – L’avventura italiana nello Spazio compie 60 anni. A celebrarla il cortometraggio “A un passo dalla Luna. Una leadership italiana ed europea”, realizzato dal Gruppo The Skill e proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia (presso lo spazio della Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia).”L’aerospazio e lo spazio in particolare rappresentano un settore strategico, un settore tecnologicamente all’avanguardia con un ruolo molto importante anche per la nostra economia e la nostra società. Penso che sia molto importante divulgare questi aspetti e far conoscere a un pubblico più vasto con un linguaggio più immediato, più semplice e coinvolgendo le nuove generazioni, che l’Italia in questo settore è un Paese che ha una grande tradizione e che disegna un grande futuro”, ha spiegato a margine della proiezione Massimo Comparini, presidente di Thales Alenia Space e dal 5 settembre alla guida della Divisione Spazio di Leonardo, intervenendo alla presentazione del docufilm insieme a Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) e Vincenzo Giorgio (Ceo di Altec) una delle altre voci protagoniste del corto.Il cortometraggio, scritto e diretto da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella, alterna le suggestive immagini video di Esa e Nasa ai lavori realizzati, insieme ai loro insegnanti, dai giovani studenti di quarta e quinta elementare, alle riprese ‘sul campo’ nelle aree di produzione e laboratori torinesi di Thales Alenia Space, e Altec.Alla proiezione hanno partecipato personalità di rilievo del mondo istituzionale, giuridico, e imprenditoriale, tra cui l’avvocato penalista Giovanni Accinni, Stefano Buccini (Procuratore aggiunto di Venezia), Angelantonio Racanelli (Procuratore capo di Padova), Paola Mascaro (Capo della direzione marketing e comunicazione di Accenture), l’avvocato Francesco Bruno (B – Società tra Avvocati), Andrea Tronzano (Assessore Bilancio, Sviluppo attività produttive, Internazionalizzazione della Regione Piemonte), il Colonnello Daniele Donati (Capo dell’Ufficio Spazio dello Stato Maggiore della Difesa) e Federico Zoppas (Presidente del Cluster dell’Aerospazio veneto RIR-AIR).Alla presentazione anche Zoppas che ha voluto sottolineare l’importanza dell’apporto del distretto veneto al successo del comparto aerospaziale nazionale: “Il contributo del distretto Veneto inizia a essere un contributo molto importante. Le nostre aziende – sottolinea Federico Zoppas, Presidente del Cluster dell’Aerospazio veneto RIR-AIR – sono preparate ad affrontare le nuove sfide. Abbiamo la possibilità di esprimere le nostre tecnologie a sostegno dei progetti e dei programmi ambiziosi di esplorazione delle eccellenze italiane del settore aerospaziale. Con il supporto della Regione, delle università e dei centri di ricerca e ovviamente con il nostro tessuto imprenditoriale, il Veneto si colloca ai primi posti in Italia”.