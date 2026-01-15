compleanno-a-tokyo-per-meloni:-“al-lavoro,-il-vostro-affetto-arriva”

giovedì, 15 Gennaio , 26
La premier in missione in Asia: siete la mia forza

Tokyo, 15 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un videomessaggio di ringraziamento sui social in occasione del suo 49esimo compleanno, che sta trascorrendo a Tokyo, tappa del suo viaggio in Asia.”Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l’affetto che mi è arrivato anche se sono lontana” ha detto la premier.”Vengo dall’Oman – ha aggiunto – sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l’Italia. Ma nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, siete la mia forza. Grazie”.

