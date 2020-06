Festa a sorpresa per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, nel giorno del suo compleanno. Ieri, infatti, il calciatore ha spento 29 candeline. Non solo per lui, però, quella festa perchè nello stesso giorno, e nello stesso ospedale, è nata anche sua moglie. Un evento che andava, quindi, festeggiato nel migliore dei modi. Organizzata quindi una festa a sorpresa in uno dei luoghi che la coppia preferisce ovvero l’Isola di Ischia.

CLICCA QUI PER LA RICHIESTA DI DE LAURENTIIS

Koulibaly, la festa di compleanno

Una festa in grande con ospiti speciali. Tra questi alcuni compagni di squadra in particolare Mertens, Callejon, Ospina, Allan, Fabian e Ghoulam. A confermarlo è la foto di ringraziamenti che lo stesso difensore franco-senegalese ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. Ma i calciatori partenopei non erano i soli ospiti speciali della serata. Nella foto, in primo piano, infatti, si intravede la presenza anche dell’ultimo trofeo conquistato dalla squadra. Ovvero la Coppa Italia vinta in finale, contro la Juventus, nella serata di mercoledì.

Koulibaly, l’ombra dell’addio

Una festa, come riferisce il Corriere dello Sport, velata dalla malinconia visto il possibile addio di Koulibaly al Napoli in questa sessione di mercato. Sulle sue tracce c’è ormai mezza Europa, in particolare il Liverpool che ha presentato un’offerta pari a 60 milioni di euro. Una cifra che, però, non convince la dirigenza dei partenopei che per il difensore vuole almeno 100 milioni. Solo per questi numeri Aurelio De Laurentiis si è detto pronto a sedersi al tavolo delle trattative. In caso contrario il contratto del calciatore ha una scadenza fissata solo nel 2023.

The post Compleanno Koulibaly, il ringraziamento alla squadra: c’è l’ospite speciale appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento