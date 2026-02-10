composizione-della-crisi:-sergio-di-nola-nuovo-presidente-di-aieec

Matteo De Lise lascia dopo l’elezione al vertice dei dottori commercialisti di Napoli

NAPOLI – Si apre una nuova fase per l’AIECC (Associazione Italiana degli Esperti nella Composizione della Crisi) che, all’indomani del 3° Congresso Nazionale svoltosi a Napoli, rinnova i propri vertici nel segno della continuità e del rafforzamento istituzionale.

Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, il presidente uscente, Matteo De Lise, ha rassegnato le dimissioni dalla carica a seguito della recente elezione alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Una scelta dettata dall’esigenza di dedicare pienamente energie e impegno al nuovo incarico ordinistico.

Il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni, esprimendo un sentito ringraziamento a De Lise per il lavoro svolto negli anni di presidenza, durante i quali l’AIECC ha consolidato il proprio posizionamento nel panorama nazionale della crisi d’impresa, rafforzando attività scientifiche, formative e istituzionali.

Allo stesso tempo, è stato rivolto al professionista l’invito a proseguire il proprio contributo all’interno dell’Associazione quale componente del Consiglio Direttivo, a testimonianza del percorso condiviso costruito nel tempo.

«Lascio la presidenza dell’AIECC con orgoglio e gratitudine – ha dichiarato De Lise –. In questi anni abbiamo lavorato per far crescere l’Associazione, rafforzarne il ruolo scientifico e istituzionale e valorizzare le competenze degli esperti nella composizione della crisi. Continuerò a sostenere questo progetto, seppur in altra veste, certo che il lavoro avviato proseguirà con determinazione».

All’unanimità, il Consiglio Direttivo ha eletto nuovo presidente l’avvocato Sergio Di Nola (nella foto), già vicepresidente dell’Associazione, figura da tempo impegnata nelle attività associative e nella promozione degli strumenti di regolazione della crisi.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha affermato Di Nola –. Il nostro obiettivo sarà proseguire nel solco tracciato, rafforzando il dialogo con le istituzioni, il mondo professionale e accademico, e sostenendo la diffusione della cultura della composizione della crisi come strumento di tutela del tessuto economico».

Nel segno della continuità organizzativa, il Consiglio ha inoltre proceduto alla definizione delle altre cariche: vicepresidente Immacolata Maria Lorenza Vasaturo; segretario Roberto Ranucci; tesoriere Erika Capobianco; coordinatore del Comitato Scientifico Fabio Cesare; presidente del Comitato Scientifico Livia De Gennaro.

Conferite anche le deleghe operative: Francesco Melidoni, responsabile comunicazione e marketing, Sonia Mazzucco, responsabile relazioni istituzionali e Luciano Bifolco, responsabile dei Rapporti con gli Associati.

Il nuovo assetto direttivo si pone l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita dell’AIECC, rafforzandone il ruolo di riferimento nazionale sui temi della composizione negoziata e della gestione della crisi d’impresa, in una fase economica che richiede competenze sempre più specialistiche e integrate.