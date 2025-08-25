Composizione negoziata della crisi, il sostegno alle imprese è un aiuto allo sviluppo 

Cuchel (Anc): “Siamo impegnati a favorire la conoscenza dello strumento”

L’Associazione Nazionale Commercialisti, che crede fortemente nel sostegno alle imprese per lo sviluppo e la crescita dei territori, vuole sottolineare l’importanza della decisione della Camera di Commercio di Napoli di varare un piano straordinario da 28 milioni di euro, da impiegare per il rilancio del tessuto imprenditoriale della città e della provincia.

Importante, in particolare, è anche il fatto che siano state previste risorse per agevolare l’accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa (CNCI), grazie anche all’attività di sensibilizzazione condotta dall’ANC territoriale di Napoli, strumento che consente alle imprese che si trovano in difficoltà di poter intraprendere, laddove le condizioni lo consentano, un processo di risanamento attraverso il supporto di un professionista indipendente.

“L’ANC” spiega il Presidente Marco Cuchel “che è impegnata da tempo nel favorire la conoscenza dello strumento della CNCI, introdotto nel 2021 e recepito nel Codice della crisi di impresa che è stato approvato con il D.Lgs. n. 14 del 2019, plaude alla delibera assunta dalla Camera di Commercio di Napoli, la quale, mediante anche la possibilità di realizzare convenzioni con gli ordini professionali, si propone l’obiettivo di agevolare il ricorso alle procedure di composizione da parte delle aziende”.

“A questo punto” conclude il Presidente Cuchel “il nostro auspicio è quello che anche altre Camere di Commercio decidano di mettere in atto misure nell’ambito della “Crisi d’Impresa”, permettendo, in primis, di dare sostegno concreto alle imprese e quindi alla possibilità per loro di rimanere sul mercato, e di valorizzare altresì il ruolo dei professionisti”.