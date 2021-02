Nel capoluogo lombardo l’11 per cento dei finanziamenti erogati in Italia, e il dato è in continua crescita. “Qui maggiori surroghe e maxi-durate. Ma nessuna stretta per effetto del Covid» Continua a leggere sul sito di riferimento

