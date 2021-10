Comunali, a Milano positivi e in quarantena potranno votare da casa

Di Giovanni Domaschio

MILANO – I positivi al Coronavirus e le persone in quarantena di Milano e provincia potranno votare da casa per le elezioni comunali di questo fine settimana, a patto di fornire al Comune la dichiarazione di voler votare dal proprio domicilio ed il certificato medico che attesti la loro condizione. A comunicarlo è la Prefettura di Milano.

“Nello specifico – recita la nota del prefetto – l’Ats di Milano ha precisato che la certificazione sanitaria relativa alla quarantena o isolamento fiduciario viene trasmessa al cittadino tramite SMS che contiene un link a cui accedere per ottenere la certificazione stessa”. Saranno istituiti cinque seggi speciali a Milano che avranno il compito non solo di raccogliere i voti dei cittadini in isolamento domiciliare, ma anche dei ricoverati nei reparti Covid di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto e sprovviste quindi di seggi ad hoc. Altri tre seggi saranno istituiti invece nella città metropolitana: a Cassano d’Adda, Opera e Rho.

