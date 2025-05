comunali,-affluenza-in-calo:-alle-19-ha-votato-il-33,48%

ROMA – Affluenza in calo alle comunali. Alle 19 di oggi sono andati a votare il 33,48% degli aventi diritto, in calo rispetto al 36,22% della tornata precedente. I Comuni che rinnovano il sindaco sono 117, tra questi tre capoluoghi di provincia – Ravenna, Taranto e Matera – e un capoluogo di regione, Genova. Si vota anche in 9 comuni della Sicilia, regione a statuto speciale.

Oggi le urne resteranno aperte fino alle 23. Domani, invece, sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per le giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno, quando in tutta Italia si voterà anche per i Referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

