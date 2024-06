comunali-al-nord,-in-toscana-18-ballottaggi.-in-liguria-si-vota-al-mare

Di Carlandrea Poli, Angela Sannai, Simone D’Ambrosio e Marco Sacchetti

FIRENZE- Firenze e le altre 17 sfide, alcune con un bipolarismo tutto a sinistra. La Toscana si approssima agli ‘spareggi’ di domenica e lunedì non rinunciando ad alcune sue specificità politiche. La battaglia più attesa è quella per la guida del capoluogo toscano, con implicite ma ben immaginabili ricadute nazionali.

Dopo il primo turno la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, può dirsi forte di un 43,2% di consensi raccolti e un vantaggio di 10 punti sul competitor l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt (32,9%), che ha accettato a metà aprile di mettersi alla testa di una coalizione di centrodestra.

IL CALENDARIO NON AIUTA L’AFFLUENZA

Il calendario non aiuta l’affluenza, specialmente per il fattore San Giovanni (24 giugno) sentitissima festa patronale, una congiunzione in grado di scoraggiare una fetta consistente degli elettori dal tornare alle urne per il turno di ballottaggio ma anche, ad avviso di alcuni politologi, di rendere imponderabile il risultato finale qualora la partecipazione al voto dovesse scendere ben al di sotto del 50%: al primo turno, ai fini del raffronto, ha raggiunto il 64%.

IN PROVINCIA DI FIRENZE ABBONDANO I DUELLI DI SINISTRA

In provincia di Firenze, invece, abbondano i duelli a sinistra: a Empoli Alessio Mantellassi (49,6%) correrà col Pd contro Leonardo Masi (19,3%) sostenuto da M5S e liste di sinistra; a Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli (progressisti e M5S) parte dal 40,63% dell’8 e 9 giugno, se la vedrà con Cristina Becchi (Pd-Iv) che al primo turno ha costruito una dote del 38,8%; a Calenzano il candidato della sinistra Giuseppe Carovani (41,4%) contenderà la vittoria a Maria Arena del Pd (33,9%). Il fisiologico duello fra destra e sinistra torna, invece, protagonista a Figline Incisa Valdarno dove la gara è fra l’esponente del campo largo Pd-M5S Valerio Pianigiani (45,9%) e Silvio Pittori del centrodestra (30,3%) ma anche a Signa dove i duellanti sono Giampiero Fossi per il Pd (49,1%) e Monia Catalano per il centrodestra (40,5%).

IN PROVINCIA DI PISTOIA IL CENTRODESTRA PROVA A DIFENDERSI DALL’ASSALTO DEL PD

In provincia di Pistoia, invece, il centrodestra prova a difendersi dall’assalto del Pd a Montecatini Terme con il sindaco uscente Luca Baroncini, coordinatore regionale della Lega, che dopo il primo turno riparte dal 33,7%, sfidato da Claudio Del Rosso espressione del campo largo e di un 27,2% di consensi raggranellati due settimane fa. Analogamente ad Agliana l’uscente Luca Benesperi (47,2%) dovrà resistere al recupero di Guido del Fante del Pd (37,3%). Nell’aretino a Cortona un altro sindaco in carica di centrodestra, Luciano Meoni (45,4%), si giocherà alle urne la conferma insidiata da Andrea Vignini di Pd e 5 Stelle (35,6%).

Passando a Colle di Val d’Elsa, spostandoci quindi nel senese, il civico Piero Pii- una vita a sinistra, ma in corsa con l’obiettivo di mandare i dem all’opposizione- dopo il 43,9% del primo turno se la vedrà domenica e lunedì con Riccardo Vannetti (37,3%) portacolori di Pd e sinistra. Tre i ballottaggi nel pisano: a Pontedera la sinistra con Matteo Franconi (49,3%) può contare su un vantaggio iniziale sul centrodestra che per la guida dell’amministrazione si affida a Matteo Bangoli (37,9%); analogo l’equilibrio che si intravede a Ponsacco, municipio nel quale Fabrizio Lupi del Pd (40,8%) si contrappone a Gabriele Gasperini del centrodestra (30,9%); ma anche a San Miniato, che vede invece Simone Giglioli del Pd (40,8%) duellare con Michele Altini della coalizione Fdi, Lega, Fi, liste civiche (29,7%).

QUATTRO I BALLOTTAGGI IN PROVINCIA DI LIVORNO

Quattro, infine, i ballottaggi in provincia di Livorno. Stavolta la piazza più rilevante è Piombino, il sindaco uscente Francesco Ferrari (Fdi) dopo il 49,2% proverà a impedire la rimonta dell’ex primo cittadino e attuale consigliere regionale dem Gianni Anselmi (35,6%). Pure a Cecina il centrodestra riparte in teoria davanti con Salvatore Giangrande (30,1%) pronto a sfilare il controllo dell’amministrazione al Pd rappresentato da Ila Burgalassi (27,1%).

Dove il centrosinistra ha ultimato il primo turno accumulando un margine è Collesalvetti in corsa con Sara Paoli (27,1%) contro Carlo Fredianelli del centrodestra (22%). Una gara a parte quella di Rosignano Marittimo, Daniele Donati (35,3% di preferenze al primo turno) si misurerà contro il Claudio Marabotti (31,2%) appoggiato da liste civiche e dal Movimento 5 Stelle.

ECCO BALLOTTAGGI IN EMILIA-ROMAGNA, A BOLOGNA 3 SFIDE A SINISTRA

In nove Comuni dell’Emilia-Romagna si rivota domenica e lunedì giugno per eleggere i nuovi sindaci. Tornano alle urne per il ballottaggio Casalecchio, Castel Maggiore e Pianoro nel bolognese (dove le sfide sono tutte nell’ambito del centrosinistra tra candidati del Pd e rivali che sono stati preferiti agli sfidanti di centrodestra), poi Mirandola e Nonantola nel modenese (il primo a guida centrodestra, il secondo in fin qui governato dal centrosinistra), Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Zerba (Piacenza), Copparo e Tresignana (Ferrara).

In quest’ultimo Comune, che conta meno di 15.000 abitanti, il ballottaggio si è reso necessario in quanto due candidati sindaco, che tra l’altro condividono lo stesso cognome– si chiamano infatti Mirko Perelli e Laura Perelli- hanno preso esattamente lo stesso numero di voti, 1.717.

In Romagna, l’unico Comune dove domenica e lunedì si vota per il secondo turno è Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena. Qui si fronteggiano il candidato per il centrosinistra, Nicola Dellapasqua, che al primo turno ha incassato il 48.31% e Lorenzo Sarti per il centrodestra col 34.16%. Dellapasqua, già vicesindaco, è appoggiato da Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Sinistra per Savignano, lista civica dei giovani ‘Savignano Insieme’ e ‘Patto per Savignano-Azione e Pri’. Quanto a Sarti, ha dalla sua Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

NELLE MARCHE SFIDE BALLOTTAGGI A URBINO, OSIMO E RECANATI

Sono tre, nelle Marche i Comuni, che questo fine settimana vanno alla sfida del ballottaggio: Urbino, Osimo e Recanati. Il primo dei tre in realtà non raggiunge i 15.000 abitanti ma è diventato capoluogo per decreto a gennaio e quindi può andare al doppio turno.

Qui si fronteggiano il sindaco uscente di centrodestra Maurizio Gambini in lizza per il terzo mandato e Federico Scaramucci. Al primo turno Gambini, appoggiato da FdI, Lega, Forza Italia, Udc e lista civica Liberi per cambiare, ha ottenuto il 47,96% dei voti. Mentre Scaramucci, che ha attorno a sé una coalizione larga con Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Urbino Bene Comune, Urbino Rinasce, Sinistra per Urbino, Urbino città d’Europa è arrivato al 44,73%.

Altro Comune al secondo turno è Osimo, dove a sfidarsi sono il centrosinistra con Michela Glorio, che al primo turno ha ottenuto il 40,09% dei consensi, e il centrodestra di Francesco Pirani, che due settimane fa è arrivato al 34,90%. Pirani ha intanto incassato un apparentamento con l’altro candidato vicino al centrodestra Sandro Antonelli, che porta in dote il 25,01% incassato l’8 e il 9 giugno scorsi. A Recanati corrono per il ruolo di sindaco Emanuele Pepa per il centrodestra e il primo cittadino uscente di centrosinistra Antonio Bravi. Pepa al primo turno è arrivato al 46,82% delle preferenze e Bravi al 27,57%.

ECCO I BALLOTTAGGI NEL VENETO, IN EVIDENZA SFIDA ROVIGO

Ecco i Comuni che in Veneto vanno al ballottaggio. C’è Rovigo in primis, ma non solo. A Rovigo, la sfida è tra Valeria Cittadin a capo di una coalizione con Fdi, Lega, Forza Italia, Azione e la lista civica ‘Valeria Cittadin sindaco’, e Edoardo Gaffeo, sindaco dimissionario che conta sull’appoggio di M5s e dalle liste civiche ‘Forum dei cittadini’ e ‘Gaffeo-Perché cresca felice’. Al primo round Cittadin è arrivata ad un soffio dalla vittoria conquistando il il 49,10%; per Gaffeo il 28,09%.

Per quanto riguarda il Vicentino, al ballottaggio ci sono a Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore, e Schio. Nel Veneziano, ecco Portogruaro, mentre il Veronese conta Legnago e San Bonifacio. Nel Padovano, si rivota a Rubano e Selvazzano Dentro. Infine, nel Trevigiano, a Vittorio Veneto.

IN LIGURIA SI VOTA AL MARE: SANREMO E RAPALLO CERCANO IL SINDACO

Due ballottaggi, due sfide che inizialmente sembravano aver lasciato completamente a bocca asciutta il Pd, che invece ha provato nelle ultime ore a rientrare della finestra. In Liguria, in un contesto politico alquanto surreale con il governatore Giovanni Toti agli arresti domiciliari da un mese e mezzo, domenica e lunedì prossimi, si torna alle urne a Sanremo e Rapallo, per decidere chi sarà il prossimo sindaco delle due cittadine rivierasche. E in nessuno dei due casi si ripresenta il primo cittadino uscente.

A Sanremo, la sfida è tra Gianni Rolando e Alessandro Mager. Al primo turno, il più votato è stato Rolando, che ha ottenuto 10.436 preferenze, pari al 42,37%. È sostenuto da sei liste, comprese quelle dei partiti tradizionali di centrodestra che compongono la maggioranza di governo nazionale e regionale, tranne la lista di Giovanni Toti. In parte perché il governatore aveva scelto di non partecipare direttamente alle ultime consultazioni, in parte perché gli “arancioni” locali sono divisi tra i due contendenti e, anzi, all’inizio della campagna elettorale, si diceva che i favori di Toti andassero più verso il civico Mager, che al primo turno aveva anche ottenuto l’endorsement del sindaco e presidente della provincia di Imperia, Claudio Scajola.

Due settimane fa, Mager si era fermato a 7.957 voti, pari al 32,31%. Al ballottaggio, non senza l’ira dei partiti del centrodestra, seppur senza un vero e proprio apparentamento, potrà godere anche dell’appoggio di Fulvio Fellegara, il candidato del Pd che è arrivato terzo con 4.894 voti, pari al 19,87% delle preferenze, e che ha formalizzato il suo sostegno al candidato cosiddetto civico. Mager, però, è sostenuto anche dal sindaco uscente, Alberto Biancheri, in passato espressione del Pd che poi ha scaricato.

Cambia Riviera, ma non molto la situazione. A Rapallo, l’eredità del coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, se la contendono Elisabetta Ricci, appoggiata dai partiti del centrodestra, totiani compresi, e il civico ma politico di lungo corso, Armando Ezio Capurro, che in passato aveva sostenuto anche l’ex governatore dem Claudio Burlando. Ai nastri di partenza è in netto vantaggio Ricci, che al primo turno ha ottenuto 6.410 voti pari al 45,2% delle preferenze. Ma Capurro, che si era fermato a 3.565 voti pari al 25,14%, si è apparentato con il candidato del Pd, Francesco Angiolani, arrivato quarto con 1.878 voti, pari al 13,24%. L’ago della bilancia potrebbero essere gli elettori che due settimane fa hanno scelto Andrea Carannante, appoggiato da Unione popolare, che ha ottenuto 2.125 voti, pari al 14,99%, e che ha rifiutato ogni accordo per il ballottaggio, ma i cui sostenitori hanno preso formalmente le distanze da Capurro.

A CREMONA IL CENTROSINISTRA INSEGUE, M5S NON SI APPARENTA

Cremona, 71.000 abitanti, è l’unico ballottaggio di capoluogo di provincia lunedì in Lombardia. L’amministrazione uscente, di centrosinistra, guidata da Davide Galimberti che si presenta per la conferma col vicesindaco uscente, Andrea Virgilio, insegue il candidato del centrodestra Alessandro Portesani con 400 voti in meno. Liberi i 1.695 suffragi ottenuti al primo turno dalla pentastella Paola Tacchini di Paola Tacchini (5,37%) che ha incontrato Virgilio e Potesani ribadendo nessun apparentamento: “Saremo all’opposizione di qualunque sindaco eletto”.

Sostenuto anche dalla propria lista civica, ‘Novità a Cremona’ (e anche se il ballottaggio è un’altra partita e non il secondo tempo) Portesani aveva chiuso il primo turno due settimane fa avanti di poco meno di un punto e mezzo con 13.654 voti (il 43,23%) contro i 13.240 (41,92%) di Virgilio. Cremona non è nuova al ballottaggio, che si tenne anche cinque anni fa con la vittoria di Galimberti. Primo partito è il Pd con il 23,12%, secondo Fdi al 22,13.

