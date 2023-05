Comunali, Bandecchi (Ap): in caso di vittoria pronti a governare Terni

“Al ballottaggio perché cittadini credono in noi”

Roma, 16 mag. (askanews) – “Innanzitutto ringrazio i ternani che in questi due giorni mi hanno votato e scelto come loro candidato sindaco. Mi complimento poi con tutti i miei avversari, con i quali ho svolto lo straordinario viaggio di queste elezioni amministrative della città che amo e che rispetto: Terni”. Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, di Alternativa popolare.

“Esser giunto al ballottaggio è un traguardo importante non solo per me e per il mio partito Alternativa Popolare, di cui sono coordinatore nazionale, ma per tutti coloro che hanno creduto nel mio progetto per questa meravigliosa città: più sicurezza, maggiori investimenti nell’istruzione, rilancio dell’industria con impatto ambientale minimale, esaltazione della vocazione turistica e culturale della città sfruttando le peculiarità naturali come il lago di Piediluco, la cascata delle Marmore, la Valserra, i borghi bellissimi e le rovine di Carsula, rafforzamento dei servizi per le persone portatrici di disabilità e una sanità migliore per tutti. Per me ogni punto scritto nel programma è un impegno concreto preso con tutti i cittadini ternani. Tutto ciò per far diventare Terni un punto di riferimento per l’Umbria e l’intera Nazione. Ora si riparte, e se voi ci crederete noi siamo pronti a governare”.

