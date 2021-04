Comunali Bologna, sondaggio su Lepore (Pd): “Vittoria al primo turno, anche senza M5s”

BOLOGNA – Un altro sondaggio circola nel centrosinistra a Bologna, che conferma l’eventuale successo di Matteo Lepore al primo turno contro la coalizione di centrodestra. La ricerca è stata commissionata alla società Quorum dall’associazione ‘Una città con te’, vicina all’assessore e candidato sindaco. La rilevazione testa Lepore contro tutti i possibili candidati del centrodestra, ma è stata realizzata nei giorni (tra l’1 e il 2 aprile) in cui Isabella Conti non era ancora in campo.

Il sondaggio comunque ha un’altra caratteristica: sperimentare l’assessore senza l’appoggio dei 5 stelle, per avere un’idea sia del peso dell’M5s sotto le Due torri sia delle possibilità del centrosinistra diviso dagli alleati di governo a Roma. Anche in quel caso, Lepore uscirebbe vittorioso dalla competizione elettorale.

La ricerca è stata realizzata con 808 interviste telefoniche, su un campione di bolognesi maggiorenni basato su età e genere. Il primo testa a testa preso in esame è quello di Lepore contro Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom e fondatore del movimento Bologna civica, nel caso venga incoronato candidato sindaco del centrodestra. L’assessore vincerebbe col 54,8% mentre Tonelli si fermerebbe al 32,7%. Un ipotetico terzo candidato e’ accreditato del 9,9% mentre l’esponente M5s otterrebbe il 2,6%. Ampia però la platea di indecisi e astenuti, attorno al 27,8%.

Contro un altro civico di centrodestra, Fabio Battistini, il vantaggio di Lepore sarebbe ancora piu’ ampio: 56,4% contro 30,8%. Il candidato M5s avrebbe invece il 4,3% mentre un ulteriore competitor generico otterrebbe l’8,5%. La fetta di indecisi e astenuti arriverebbe al 30,1%.

C’è poi l’ipotesi più ‘politica’, cioè che il centrodestra metta in campo una figura di spicco dei partiti. Nel sondaggio è preso in esame Galeazzo Bignami, deputato e leader di Fratelli d’Italia a Bologna. Contro di lui, Lepore otterrebbe comunque il successo al primo turno col 53,5% mentre il luogotenente di Giorgia Meloni otterrebbe il 32,9%. Ai 5 stelle andrebbe il 4,2% dei consensi e il 9,4% sarebbe la preferenza per un altro candidato. Più bassa rispetto agli altri scenari la quota di indecisi e astenuti, intorno al 24,7%.

Secondo questa rilevazione, Lepore vincerebbe la sfida elettorale senza passare dal ballottaggio anche contro Gianluca Galletti. Partita che comunque non si giocherà, visto che l’ex ministro ha annunciato ieri che non è disponibile a candidarsi.

Il sondaggio, infine, indaga anche le intenzioni di voto per le politiche. Se ci fossero domani le elezioni per eleggere il Parlamento, a Bologna il Pd otterrebbe il 41,5%. Al secondo posto la Lega con il 14,8% seguita da vicino da Fdi col 14,1%. Forza Italia è accreditata del 7,6% mentre l’M5s avrebbe il 6,5% e il gruppo di Leu il 5,2%. Il movimento di Calenda, Azione, incasserebbe il 2,6% davanti a Italia viva col 2%. Chiudono i Verdi con l’1% e Piu’ Europa con lo 0,8%. Infine, la fetta di indecisi e astenuti totalizzerebbe il 36,1%.

Secondo il sondaggista Davide Policastro, questa rilevazione conferma dunque che Lepore è “un candidato di centrosinistra vincente al primo turno in tutti gli scenari testati, qualunque sia il candidato scelto dallo schieramento di centrodestra. Tutti i candidati sostenuti dal centrodestra, che vengano dal mondo della politica o piu’ ‘civici’, si attestano tra il 30 e il 35% dei voti, con scarse variazioni”.

Questo avviene anche in una “ipotesi di scenario che non prevede alleanze tra l’M5s e il centrosinistra a sostegno di una candidatura unitaria di Lepore, così come richiesto dal committente al fine di verificare lo scenario peggiore per il candidato del centrosinistra e al tempo stesso valutare in maniera più precisa la forza dell’M5s nel caso del voto locale e non solo nazionale”. Più in generale, aggiunge il sondaggista, “le altre forze a sinistra del Pd ottengono dati ben superiori rispetto alla media nazionale”, mentre i dem “migliorano il proprio dato rispetto alle regionali del 2020, superando la soglia del 41%”.

