Comunali, Consiglio comunale Firenze chiede riforma per voto 16enni

Approvata risoluzione del Pd per elezioni

Firenze, 2 mag. (askanews) – Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una risoluzione, presentata dal capogruppo del Pd Nicola Armentano, che chiede di introdurre il diritto di voto ai sedicenni alle elezioni comunali.

“Un atto importante – sottolinea Armentano – perché da Firenze parte un invito a legiferare in questo senso per favorire la partecipazione dei giovani. Siamo convinti che i sedicenni abbiano, oggi, la capacità di poter intervenire sulle scelte da prendere in città. Un segnale di attenzione verso i sedicenni che saranno i cittadini del futuro”. La risoluzione è stata presentata da Nicola Armentano, Letizia Perini, Renzo Pampaloni, Donata Bianchi, Laura Sparavigna e Massimiliano Piccioli.

Nello specifico l’atto invita il Parlamento a legiferare in modifica della disciplina vigente in materia, per consentire a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il diritto di voto ai fini dell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale nel proprio Comune di residenza.

Nella risoluzione si invita il Parlamento a legiferare, previa occorrendo la modifica dell’art. 48 della Costituzione, e in modifica del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, per consentire a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il diritto di voto ai fini dell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale nel proprio Comune di residenza.

continua a leggere sul sito di riferimento